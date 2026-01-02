El club rechazó una y otra vez hacerle un homenaje en vida

La propiedad americana, representada en calidad de CEO de Negocio por Alfonso Díaz, rechazó una y otra vez hacerle un homenaje en vida a Miquel Contestí, a pesar de que desde diferentes sectores se les advirtió sobre su delicado estado de salud. Ahora, ante la indignación del mallorquinismo, anuncian un minuto de silencio el próximo domingo ante el Girona.

Resulta incomprensible la actitud de la propiedad hacia alguien como Miquel Contestí, al que incluso se le retiró su pase de parking de Son Moix en 2022 sin darle ninguna explicación. Es suficiente con repasar la reacción de los aficionados en el timeline de X en respuesta al tuit publicado por el club lamentando su fallecimiento para darse cuenta del nivel de indignación de los seguidores bermellones, especialmente los más veteranos. «Los homenajes se hacen en vida», es la respuesta más frecuente.

Según el club, el pasado mes de noviembre se intentó ir a su casa aprovechando la visita a la Penya Miquel Contestí de Llucmajor, pero fue imposible porque lo acababan de intervenir quirúrgicamente, ya que su estado había decaído mucho. Se hubiera evitado si la propiedad, representada por Alfonso Díaz, no hubiera dilatado tanto en el tiempo el reconocimiento.

El domingo ante el Girona Son Moix despedirá con un minuto de silencio que va a ser histórico al mejor presidente del Mallorca de todos los tiempos. Lástima que no se le hubiera podido hacer el homenaje en vida.