El desaforado aumento de la población que vive Baleares dispara un 45% el gasto farmacéutico

El gasto farmacéutico total se ha disparado un 45% en Baleares entre 2018 y 2025, según los datos oficiales que maneja el Govern balear a los que ha tenido acceso OKBALEARES. Se apuntan varias explicaciones, pero la que no discute ninguna de las fuentes consultadas ni los datos comparados es que el boom migratorio que viven las Islas es el principal motivo para este fuerte incremento.

El gasto farmacéutico total en Baleares fue en 2025 de 580,5 millones de euros. En 2018 fue de 399 millones. Esto tiene mucho que ver con el incremento de la población de un 6% registrado en las Islas en ese periodo en el que el archipiélago ganó 71.737 habitantes. Unos datos que confirman el boom demográfico preocupante que vive el archipiélago, teniendo en cuenta que se trata de un territorio limitado por el mar.

La subida en el gasto farmacéutico en las oficinas de farmacia es del 41,53% en el mismo tramo de tiempo. En cambio, el gasto en productos farmacéuticos en los hospitales se ha disparado hasta el 50% en el mismo periodo de siete años.

Desde la Administración se achaca el incremento del gasto farmacéutico también a motivos como la inclusión en el sistema de nuevas medicinas de muy elevado precio.

Sin embargo, según los datos del Ministerio de Sanidad, en términos de gasto por receta, Baleares presenta los valores más elevados de España con un coste medio de 12,75 euros, pero en el gasto por habitante, Baleares está a la cola de España con un gasto de entre 235 y 238 por habitante al año. Poco gasto por habitante o mucho habitante con tarjeta. Los datos de la evolución del gasto y de la población confirmarían la segunda opción.

Anualmente, el saldo migratorio exterior (del extranjero) multiplica por tres la suma del saldo interior (otras CCAA) y del saldo vegetativo (nacimientos y fallecimientos) en Baleares.