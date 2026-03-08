El Mundial de Fórmula 1 2026 arranca con un GP de Australia que va a estar marcado por la escalada bélica que se está produciendo en Oriente Medio, ya que son varios países de esa zona los que suelen ser puntos de escala entre Europa y Meblourne. Todos esperan que este fin de semana transcurra de la mejor manera posible y con la mayor normalidad posible para ver el estreno de pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz esta temporada.

A qué hora es la Fórmula 1 en Australia

El GP de Australia, que corresponde a la primera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que se celebra en el Circuito de Albert Park, promete tener de todo, ya que sirve para dar el pistoletazo de salida a un campeonato que será bastante diferente debido al cambio de reglamento. Esto está a punto de empezar y todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina están expectantes para saber cómo funcionarán los monoplazas de pilotos como Fernando Alonso, Carlos Sainz, Max Verstappen o del vigente campeón Lando Norris.

Sábado 7 de marzo: clasificación

El sábado 7 de marzo los pilotos han afrontado la última sesión de entrenamientos libres en el Circuito de Albert Park antes de ponerse serios con la clasificación para el GP de Australia. Y es que la pole del primer Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026 estaba en juego y, obviamente, todos quieren arrancar la carrera del domingo desde el puesto más adelantado de la parrilla de salida.

Entrenamientos libres 3: 2:30 – 3:30 horas.

Clasificación del GP de Australia: 6:00 – 7:00 horas.

Domingo 8 de marzo: carrera

El colofón final a este mágico fin de semana en el GP de Australia del Mundial de Fórmula 1 2026 llegará este domingo 8 de marzo con la gran carrera que se disputa en el Circuito de Albert Park, donde todos los pilotos tratarán de cruzar la línea de meta en primer lugar. Este Gran Premio está programado para que arranque a las 5:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar un total de 58 vueltas al trazado.

GP de Australia: 5:00 horas (58 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Australia: horario de la Fórmula 1

Esta primera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Australia, servirá para ver el estado en el que las escuderías se han adaptado al nuevo reglamento y si algún equipo consigue sorprender y dejar claro que quieren pelear por el título. El domingo conoceremos al primer líder de la clasificación de pilotos, donde esperan estar todos, aunque es cierto que habrá que seguir estando atentos a Max Verstappen y Lando Norris, pero no debemos olvidarnos de los Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Carlos Sainz.

Dónde ver gratis el GP de Australia de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 2026 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios. Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que ocurra en el Circuito Albert Park.

Todos aquellos aficionados a este deporte y los seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Australia del Mundial de Fórmula 1 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio, siempre que seas cliente, con un ordenador para ver todo lo que suceda en el Circuito de Albert Park.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en este Mundial de Fórmula 1 2026 y también en lo que ocurra en tierras australianas este fin de semana. Narraremos en directo y en vivo online vuelta a vuelta el GP de Australia y una vez vayan terminando las diferentes pruebas también publicaremos la crónica y las reacciones importantes que nos lleguen desde el Circuito de Albert Park.

Clasificación y parrilla de salida del GP de Australia de F1

Así queda la clasificación para la carrera del GP de Australia de Fórmula 1 2026 de éste domingo:

George Russell Kimi Antonelli Isack Hadjar Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Lewis Hamilton Arvid Lindblad Liam Lawson Gabriel Bortoleto Nico Hülkenberg Oliver Bearman Esteban Ocon Pierre Gasly Alex Albon Franco Colapinto Fernando Alonso Checo Pérez Valtteri Bottas Max Verstappen Carlos Sainz Lance Stroll

Dónde escuchar por la radio el GP de Australia de F1

Por otro lado, todos los seguidores de este apasionante deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra en el Circuito de Albert Park deben saber que podrán escucharla por la radio gratis. Y es que emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar de madrugada con el GP de Australia para narrar lo que esté ocurriendo con Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Circuito del GP de Australia de F1

El Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne, será el escenario donde se celebrará este emocionante GP de Australia del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1996, por lo que estamos hablando con un trazado con mucha historia en el Gran Circo. Tiene un total de 5,278 kilómetros de distancia, donde se darán 58 vueltas, y cuenta con 14 curvas. La vuelta rápida allí la ostenta Charles Leclerc, ya que en 2024 paró el cronómetro en 1:19:813.