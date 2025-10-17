Todo lo que debes saber sobre la vida de Lando Norris: edad, su peso y altura, novia…

A falta de varias horas para que comience el Gran Premio de Las Américas, Estados Unidos, del 17 al 19 de octubre, la batalla por hacerse con el título mundial de la Fórmula 1 sigue más viva que nunca entre los compañeros de equipo de McLaren Óscar Piastri, líder provisional del Mundial con 336 puntos, y Lando Norris, segundo con 314. En lo que llevamos de temporada, ambos suman un total de 12 triunfos (7 el australiano y 5 el británico) y 14 pódiums cada uno, convirtiendo cada carrera en una dura batalla que podría decantar el título final para un lado u otro. A continuación, nos centraremos en el máximo perseguidor de Piastri en la clasificación, Lando Norris, y os detallaremos toda su vida, trayectoria y cuánto cobra por temporada en la escudería británica.

De dónde, cuántos años tiene y dónde vive Lando Norris

Norris nació el pasado 13 de noviembre del 1999 en Bristol, Reino Unido, y desde ese momento ha ido forjando su propia historia en el mundo automovilístico. A lo largo de todos estos años, el también nacionalizado belga se ha proclamado campeón de Karting en 2014, de los campeonatos de Europa Fórmula Renault 2016, de Fórmula 3 en 2017 y subcampeón en Fórmula 2 en el 2018. A partir de la temporada 2019, pasó a ser piloto oficial de McLaren y rozó la gloria del título mundial en el 2024, donde finalizó en segunda posición.

Quién es la novia de Norris

Lando Norris, actualmente, posee una relación amorosa con la modelo y tiktoker Margarida Corceiro, expareja del famoso futbolista Joao Félix, actual jugador del Al-Nassr y que perteneció a la disciplina del Atlético de Madrid o Chelsea, entre otros. El piloto de Fórmula 1, tras unos meses de intensos rumores, confirmó hace unos días que están juntos: «Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla, y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos».

Cómo es el casco de Lando Norris

Los cascos de Lando Norris se caracterizan especialmente por ser únicos para cada Gran Premio. Estos cuentan con un patrón base que incluye todo tipo de diseños llamativos, el número 4, su logo (LN) y el uso de colores negros y amarillo fluorescente. Además, están equipados con tecnología de seguridad de vanguardia para la F1, como pueden ser la fibra de carbono, de vidrio, zylon o kevlar, entre otros.

