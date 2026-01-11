Hacienda anuncia un giro en el IRPF de mutualistas para 2026: lo que va a llegar

Lo que va a llegar en 2026 provocará un giro en el IRPF de Hacienda, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales. Una situación que puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios que pueden acabar siendo, lo que nos dará algunos cambios que pueden ser claves. Será el momento de conocer un poco más lo que va a llegar en estos días.

Lo que va a llegar este nuevo año

Un giro en el IRPF de los mutualistas llega a Hacienda

Los expertos de INESE nos explican en su blog que: «La Agencia Tributaria ha incrementado la velocidad de las devoluciones del IRPF para los mutualistas, con pagos más masivos que en ejercicios anteriores. Entre agosto y octubre de 2025 se reintegraron 2.350 millones de euros por tributos abonados de más entre 2019 y 2022. El proceso se centraliza en Renta Web y permite solicitar el reintegro en un único pago anual, aunque conviene revisar el estado personal de cada expediente. Quienes nunca reclamaron deben presentar el formulario antes del 2 de febrero de 2026».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, Muface ha aprobado su plan operativo y estratégico para 2026, que incluye vigilancia del cumplimiento del concierto de asistencia sanitaria. Este sistema permitirá supervisar de forma continua que las prestaciones ofrecidas por Asisa y Adeslas se correspondan con lo pactado, ofreciendo un control más riguroso y una mayor transparencia sobre la atención que reciben los mutualistas. Además, el plan contempla la revisión del copago farmacéutico y la reactivación de negociaciones para integrar el 112 en la sanidad concertada, junto con proyectos de digitalización como la receta electrónica y la gestión de genéricos y biosimilares, orientados a mejorar la atención y reducir costes para los jubilados».

