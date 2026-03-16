Parece ciencia ficción, pero está en la Base Naval de Rota: el destructor que detecta misiles en el espacio

La Base Naval de Rota, en Cádiz, no es sólo un puerto militar más dentro del mapa español. Desde hace años se ha convertido en una pieza clave del sistema de defensa antimisiles de la OTAN en Europa. Allí operan destructores estadounidenses equipados con tecnología capaz de detectar misiles balísticos incluso cuando ya han salido de la atmósfera.

Se trata de buques que forman parte del escudo antimisiles aliado y su función es rastrear lanzamientos, calcular trayectorias y, llegado el caso, interceptar amenazas a miles de kilómetros de distancia. En la actualidad, la Base Naval de Rota tiene desplegados cinco de estos destructores, aunque el marco legal permite que sean seis así que ya hace tiempo que se espera un sexto destructor que si bien debía haber llegado el año pasado, parece que finalmente estará en España este año 2026.

El sexto destructor que llega a la Base Naval de Rota

La posibilidad de que haya seis buques estadounidenses está recogida en un acuerdo firmado entre España y Estados Unidos y publicado en el Boletín Oficial del Estado. En él, se autoriza expresamente el estacionamiento permanente de otros dos destructores Aegis en la base gaditana. El mismo documento además deja claro que la ampliación no modifica las misiones ya autorizadas ni supone aumentar el número total de efectivos permanentes en la base. Se trata de reforzar capacidades dentro del marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países, en vigor desde finales de los años ochenta y actualizado con distintos protocolos.

Además, el propio acuerdo señala que el objetivo es contribuir al sistema de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica . Es decir, el papel de Rota dentro del escudo antimisiles no es accesorio, sino que está formalmente reconocido.

Qué hacen realmente estos destructores

Los destructores desplegados en Rota pertenecen a la clase Arleigh Burke y están equipados con el sistema de combate Aegis, el mismo que Estados Unidos utiliza como columna vertebral de su defensa naval. Sobre el papel suena complejo, pero su función es sencilla, y básica, ya que cuentan con un radar que puede rastrear varios objetivos al mismo tiempo y a gran distancia. No sólo aviones o buques, sino también misiles balísticos, de modo que si se produce un lanzamiento, el sistema es capaz de detectarlo en las primeras fases, calcular por dónde va a pasar y enviar esa información al resto del entramado defensivo de la OTAN en cuestión de segundos.

En determinadas situaciones, además de vigilar, pueden actuar. Estos buques pueden lanzar misiles interceptores preparados para impactar contra la amenaza en vuelo. Y sí, eso incluye el momento en que el proyectil ya se encuentra fuera de la atmósfera, en la parte más alta de su trayectoria. Más allá de la tecnología, lo importante es el papel que desempeñan. Desde el sur de España forman parte de una red coordinada que cubre buena parte del flanco europeo, el Mediterráneo y zonas próximas a Oriente Próximo. No operan aislados, sino integrados en un sistema común de defensa.

El sexto buque que se hará esperar

El refuerzo de Rota fue anunciado en 2022, en plena escalada del conflicto en Ucrania. En aquel momento, el entonces presidente estadounidense Joe Biden comunicó su intención de aumentar de cuatro a seis los destructores desplegados en la base. En el entorno de Rota se daba por hecho que el sexto llegaría en 2025. Sin embargo, en marzo se notificó oficialmente el retraso a través del Comité Permanente Hispano Norteamericano, conocido como Precope, con sede en el cuartel general del Ejército del Aire y del Espacio en Madrid.

Fuentes diplomáticas españolas señalaron que la decisión obedece a razones operativas relacionadas con la puesta en servicio del buque. Desde Estados Unidos se ha matizado que no existía un calendario cerrado. En cualquier caso, ahora la previsión es que el despliegue se produzca en la primera mitad de 2026.

El retraso ha generado interpretaciones diversas. Algunos analistas apuntan al giro estratégico de Washington hacia el Pacífico y la necesidad de redistribuir recursos. Otros consideran que forma parte del debate interno en la OTAN sobre el esfuerzo presupuestario de los aliados europeos. Sea cual sea la explicación de fondo, lo cierto es que Rota sigue albergando cinco destructores y mantiene intacto su peso estratégico.

Un enclave consolidado en el eje atlántico

Más allá de la fecha concreta del sexto buque, la base gaditana continúa siendo uno de los principales puntos de presencia naval estadounidense en Europa. Su ubicación, en la entrada al Mediterráneo y próxima a rutas clave hacia África y Oriente Próximo, la convierte en un enclave especialmente sensible. Existen, además, planes de mejora y ampliación de infraestructuras a medio plazo, lo que confirma que la apuesta por Rota no es coyuntural. El marco jurídico que permite albergar hasta seis destructores sigue vigente y respaldado oficialmente a pesar de que el sexto buque va a llegar más tarde de lo previsto.