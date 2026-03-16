Alonso sube una marcha contra Honda y desde Japón se disculpan: «No podemos…»

Fernando Alonso puso deberes a Honda después de un Gran Premio de China de Fórmula 1 en el que el Aston Martin fue un coche imposible de conducir. El bicampeón español se tuvo que retirar a la vuelta 33 de la segunda carrera de la temporada por las altas vibraciones derivadas de los problemas del motor de la firma japonesa. Por ello, desde Japón se han disculpado y han reconocido los errores tras dos carreras para olvidar que dejan claro que hay mucho trabajo por hacer en la escudería británica.

El motor Honda del Aston Martin no carbura y el Gran Premio de China fue una tortura para Fernando Alonso. Como ya sucedió en Australia, el piloto español tuvo que abandonar por los problemas del Aston Martin derivados de las vibraciones que desprendía el motor Honda. «Me retiré porque las vibraciones del motor eran diferentes hoy o excesivas», dejó claro el bicampeón del mundo, que dejó unas imágenes separando sus manos del volante que son el fiel reflejo de la situación.

«A partir de la vuelta 20 empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Una vez que íbamos una vuelta detrás y el coche de seguridad nos puso últimos con las ruedas usadas, ya seguir hasta acabar la carrera perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies tampoco tenía mucho sentido», dijo visiblemente resignado después de una carrera que tampoco pudo acabar su compañero Lance Stroll.

Por ello, Fernando Alonso volvió a subir una marcha contra Honda después de una nueva debacle. «Pregunta al equipo, yo los planes míos los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón», dijo tras ser cuestionado sobre los planes que tenía hasta el próximo Gran Premio de Japón, que se celebrará el 29 de marzo en el circuito de Suzuka.

Honda se disculpa con Alonso

Después de las palabras de Fernando Alonso, desde Honda quisieron pronunciarse en boca de Shintaro Orihara, jefe de ingenieros de la marca. Desde Japón intentaron ver algún brote verde a la situación y también entonaron el mea culpa ante una situación dramática que tiene a Aston Martin a la cola de la clasificación.

«No podemos conformarnos con el doble abandono en el Gran Premio de China de hoy. Sin embargo, si nos centramos en las zonas más favorables, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne, lo cual es alentador», dijo a la conclusión de la carrera. «También hemos mejorado nuestra fiabilidad durante el fin de semana Sprint, pero aún no es suficiente para completar la distancia total de la carrera», continuó.

«Hemos mejorado las vibraciones en los sistemas, pero sigue siendo un problema para la comodidad del piloto. Este es un aspecto clave que debemos abordar de cara a la próxima carrera en Japón. En cuanto al abandono de Lance, estamos investigando la causa raíz y seguiremos trabajando con HRC Sakura, junto con el equipo Aston Martin, para comprender qué sucedió en la novena vuelta», reconoció la persona encargada de fabricar el motor Honda.

«El reglamento de 2026 es complejo, como demuestra el número de abandonos y no participaciones de hoy. Sabemos que esto no justifica nuestra fiabilidad ni nuestro rendimiento, y nos esforzaremos por mejorar. Tenemos mucho trabajo por delante, y esa es nuestra prioridad ahora mismo», dijo haciendo referencia al trabajo que les queda por delante en las próximas semanas para que el motor Honda permita que el Aston Martin sea un coche posible de conducir.