Fernando Alonso: «Las vibraciones eran excesivas, no sentía las manos ni los pies»

Fernando Alonso describió cómo había sido correr 33 vueltas con las vibraciones del motor Honda en el Aston Martin en la carrera del Gran Premio de China. El piloto español vio absurdo llegar al objetivo de terminar la prueba cuando estaba perdiendo «sensibilidad» progresivamente y ya iba último de forma destacada con un monoplaza anticompetitivo en este inicio de Mundial de Fórmula 1 2026.

«Me retiré porque las vibraciones del motor eran diferentes hoy o excesivas. A partir de la vuelta 20 empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Una vez que íbamos una vuelta detrás y el coche de seguridad nos puso los últimos con las ruedas usadas, ya seguir hasta acabar la carrera perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies tampoco tenía mucho sentido», explicó el asturiano.

Al ser cuestionado por los planes de Aston Martin en esta semana de parón, fue directo: «Pregunta al equipo, yo los planes míos los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón».

«Como dije en Australia, las salidas son un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche ha salido bien tanto en Australia como aquí y la primera vuelta es más de instinto. No es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo. La primera vuelta ha sido divertida», afirmó.

Alonso y las vibraciones del Aston Martin

«Siempre están ahí (las vibraciones), sólo que cuando das más vueltas o estás media hora o 40 minutos en una cosa que vibra… Empiezas a tener alguna pérdida de sensibilidad», repitió, al insistirle por cómo le afecta el problemático motor Honda.