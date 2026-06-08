El milagro de Alonso en Mónaco: Aston Martin bate los peores registros de la historia de la Fórmula 1

Fernando Alonso obró este domingo el enésimo milagro de su trayectoria en la Fórmula 1. El español llegaba al Gran Premio de Mónaco afirmando que podía conseguir el mejor resultado de la temporada hasta ahora. Muchas cosas se juntaban a su favor: un circuito, el más característico del Mundial, que no premia los motores, sino la aerodinámica y, por tanto, el trabajo de los ingenieros y a los grandes pilotos.

Pero entonces, aparecieron el resto de problemas del monoplaza diseñado por Adrian Newey, aparte del motor Honda. Alonso fue consciente de que era casi imposible que se cumplieran sus pronósticos cuando subió a bordo del Aston Martin el pasado viernes en los libres 1 y terminó estampándose contra el muro a la salida del túnel. El coche era impracticable, no sólo por el motor, sino por una caja de cambios y un chasis deficientes.

«Es la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco», sentenciaba Alonso al completar las dos primeras sesiones de entrenamientos. Fernando confirmó en la clasificación del sábado, con un penúltimo puesto en la parrilla, que el Aston Martin no estaba para nada. La suya era la última escudería de forma destacada y además su compañero batiría un récord negativo histórico de la F1.

La diferencia de ritmo de Aston Martin respecto a la pole fue de 2,73% (de 3,5 a 5 segundos), la peor tras seis carreras en un año desde Caterham en 2012, un equipo que apenas participó en tres campeonatos. La escudería de Alonso, que es todo lo contrario en cuanto a inversión, va a trastazo por fin de semana, pero el asturiano no bajó los brazos y encontró recompensa.

Alonso obra el milagro

Pensar que Alonso podía puntuar en la carrera del domingo era una epopeya. Y lo hizo. Se le tuvo que poner todo de cara, sí, pero las dos grandes salidas (la tradicional y tras la larga bandera roja por el accidente de Charles Leclerc), una sorprendente estrategia que pasaba por cambiar a neumáticos blandos en la vuelta 4 a la espera de incidentes como el del monegasco y la avalancha de sanciones le catapultaron hasta su predicción: el mejor resultado del curso.

Un décimo puesto y un punto que le supo a gloria al asturiano, que tuvo que esperar varios minutos a que la FIA sancionase a Checo Pérez por drive through. Fernando estrenaba el casillero en 2026 y Cadillac se quedaba sin el primer tanto de su historia en la F1 en la sexta cita del año de su debut. Mágico Alonso, una vez más.

Y lo que más le honra, sus palabras en redes sociales de máximo apoyo a Aston Martin. ¿Qué no diría cualquier otro piloto en su situación? «Gracias Mónaco. Un fin de semana complicado de principio a fin, pero nunca dejamos de creer ni de luchar. Un punto puede parecer poco, pero refleja el trabajo incansable de la gente que tengo a mi alrededor», transmitió. Y ahora, la carrera de casa: Montmeló. Son meses duros, pero a Alonso le vuelve a asomar la sonrisa.