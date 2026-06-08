¿Cómo eliminar la humedad de las paredes de forma rápida y efectiva? Remedio casero para solucionar el problema en pocos segundos

Aunque a simple vista tener humedades en casa parezca un problema sin importancia, lo cierto es que puede perjudicar la salud debido a la formación de hongos y microorganismos y poner en riesgo la propia estructura del edificio, razón por la cual es tan importante conocer este truco para eliminar la humedad de las paredes. La causa más habitual es la condensación, que se produce cuando el exceso de vapor de agua en el interior de la vivienda entra en contacto con superficies frías, como pilares, vigas o paredes con mal aislamiento, así como en ventanas y marcos.

Por otro lado, las humedades por filtración aparecen cuando el agua se introduce desde el exterior hacia el interior, algo relativamente habitual en sótanos, garajes o viviendas situadas por debajo del nivel del suelo. Finalmente, las humedades por capilaridad se originan cuando el agua asciende a través de los materiales porosos de muros, suelos o paredes. Al evaporarse, deja sales que estaban disueltas, provocando deterioro progresivo y aumentando la humedad en el ambiente, además de afectar a la estructura.

El truco definitivo para eliminar la humedad de las paredes

«Un trucazo para eliminar y evitar el moho: en este caso vamos a utilizar lejía viva. Primero, es importante protegerse correctamente con mascarilla y guantes. A continuación, con la ayuda de una esponja, vamos impregnando poco a poco la pared. Es fundamental no frotar y mantener la habitación bien ventilada, ya que verás cómo el moho va desapareciendo gradualmente hasta eliminarse por completo. Para evitar que vuelva a aparecer, es imprescindible aplicar una pintura anticondensación, de forma que la pared se mantenga en buen estado durante más tiempo».

Las humedades pueden afectar no solo a la estructura general de la vivienda, sino también a los propios cimientos. Cuando persisten durante años, pueden deteriorar pilares, vigas y forjados de hormigón, lo que supone un problema serio para la seguridad del inmueble. Por otro lado, las paredes y muros pueden sufrir un deterioro progresivo debido a la presencia constante de humedad, provocando desconchados en la pintura y daños en los revestimientos, además de una pérdida de resistencia en los materiales.

Otra consecuencia de la que alertan los expertos es la aparición de moho y hongos, que suelen empezar como pequeños puntos oscuros y pueden extenderse hasta formar manchas más grandes. Además, la humedad favorece la aparición de ácaros, lo que puede generar malos olores y problemas de alergias. Asimismo, la presencia de moho y hongos puede afectar a la salud, ya que puede provocar o empeorar enfermedades respiratorias.

Teniendo esto en cuenta, es fundamental conocer el truco que se ha hecho viral en redes sociales para eliminar la humedad de las paredes:

En primer lugar, abre la ventana y asegúrate de ventilar bien la habitación. A continuación, protégete correctamente utilizando mascarilla y guantes. En un recipiente, vierte lejía y, con la ayuda de una esponja, ve impregnando la pared poco a poco con el producto. Es importante no frotar para evitar que el moho se extienda; verás cómo, progresivamente, va desapareciendo. Después, deja la habitación completamente ventilada durante al menos 24 horas. Pasado ese tiempo, es necesario aplicar un tratamiento para evitar que vuelva a aparecer. Utiliza una pintura anticondensación y sigue siempre las instrucciones del fabricante; en este caso, se aplicaban dos capas.

Finalmente, hay que procurar que las superficies estén lo menos expuestas posible a la humedad, asegurando que cuenten con un buen aislamiento térmico. También es recomendable ventilar correctamente el hogar, ya que esto permite renovar el aire viciado del interior por aire limpio del exterior. Un deshumidificador también es de gran utilidad, ya que que absorbe la humedad de forma sencilla y efectiva.