Ni blancas ni rojas: el color de uñas bonito y veraniego que potencia el bronceado y alarga visualmente las manos

Con la llegada del verano, las manicuras se llenan de colores suaves, luminosos y llenos de frescura. Entre todas las tendencias que dominan esta temporada, está el color de uñas bonito y veraniego: el amarillo pastel y el amarillo mantequilla se han convertido en los tonos favoritos para quienes buscan un diseño delicado, sofisticado y fácil de combinar con cualquier look.

Estas tonalidades aportan un aire alegre sin resultar demasiado llamativas, convirtiéndose en una alternativa perfecta a los clásicos esmaltes nude, blancos o rosas. Además, su acabado sutil favorece tanto las uñas cortas como las largas, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones durante los meses más cálidos del año. El auge del color amarillo pastel y mantequilla responde a una tendencia que apuesta por la naturalidad y los tonos inspirados en la luz del verano.

El color de uñas bonito y veraniego

Firmas de moda, celebrities e influencers han incorporado estas tonalidades tanto en sus estilismos como en sus manicuras, demostrando que un color suave también puede convertirse en el protagonista del look.

Verónica Gutiérrez, especialista en manicura, asegura que el color mantequilla que nos ha robado el corazón este verano. Suave, delicado y lleno de luz, perfecto para darle un toque fresco y alegre a cualquier look. Su versatilidad permite combinarlo con acabados brillantes, efecto glaseado, detalles florales, diseños minimalistas o nail art más elaborado. Además, transmite sensación de frescura, elegancia y optimismo, cualidades que encajan perfectamente con la estética estival.

Las características del color amarillo pastel y mantequilla para la manicura

Es un tono suave y luminoso que aporta un aspecto fresco y delicado a las uñas.

Favorece tanto a pieles claras como bronceadas, resaltando el tono natural de las manos.

Transmite una imagen elegante sin resultar excesivamente llamativa.

Es una alternativa original a los esmaltes nude, blancos o beige tradicionales.

Combina fácilmente con prendas en tonos blancos, crema, denim, marrón, gris o colores pastel.

Funciona tanto en uñas cortas como en uñas largas, independientemente de su forma.

Se adapta a estilos minimalistas, románticos, clásicos o modernos.

Es ideal para manicuras de primavera y verano gracias a su apariencia luminosa.

Permite combinarse con acabados brillantes, mate, perlados o efecto glaseado.

Sirve como base para numerosos diseños de nail art.

Ideas de diseños con el color de uñas bonito y veraniego

Manicura lisa en amarillo mantequilla con acabado de alto brillo.

Uñas francesas sustituyendo la clásica punta blanca por amarillo pastel.

Flores blancas sobre base amarillo pastel para un acabado romántico.

Nail art con pequeñas margaritas y hojas verdes.

Diseños con líneas doradas para un efecto elegante y sofisticado.

Combinación de amarillo pastel con detalles en color lavanda.

Manicura con puntos blancos de inspiración retro.

Decoración con pequeñas perlas o cristales discretos.

Efecto degradado desde amarillo pastel hasta blanco lechoso.

Uñas con dibujos de limones para un estilo veraniego.

Paso a paso para lograr una manicura color amarillo pastel y mantequilla

Retira completamente los restos de esmalte anterior. Lava y seca bien las manos antes de comenzar la manicura. Da forma a las uñas con una lima según el estilo deseado. Empuja suavemente las cutículas y elimina únicamente el exceso de piel. Pule ligeramente la superficie de la uña para un acabado uniforme. Aplica una base protectora para fortalecer la uña y mejorar la duración del esmalte. La especialista en lifestyle @tac.makeup, asegura que con esta base la uña se fortalece y la protege del color. Deja secar completamente la base. Aplica una primera capa fina de esmalte amarillo pastel o amarillo mantequilla. Espera unos minutos antes de aplicar una segunda capa para conseguir una cobertura uniforme. Si deseas realizar nail art, incorpora los detalles decorativos cuando el esmalte esté seco. Sella el diseño con un top coat brillante o mate según el acabado elegido. Finaliza aplicando aceite para cutículas e hidratando las manos con una crema nutritiva.

Consejos para lucir el color de uñas bonito y veraniego