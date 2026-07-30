Pablo Espiñeira, técnico en refrigeración: “Nunca se debe instalar una unidad exterior de aire acondicionado en la parte más baja de un patio de luces”

Instalar una unidad exterior de aire acondicionado en la parte baja de un patio de luces quizás no sea una buena idea, este técnico en refrigeración así lo explica. Con este país y media Europa pendientes de una ola de calor que está causando estragos, nos damos cuenta de la importancia de disponer de un buen aire acondicionado en casa. La potencia de este elemento es algo que debemos tener en cuenta, de la misma forma que es importante disponer de una serie de elementos que pueden ayudarnos a crear algunos detalles que serán esenciales.

Instalar una unidad exterior de aire acondicionado es algo que nos puede preocupar. Por un lado, saber que no daña a la fachada, que no es muy visible y no estropee una estética que quizás implica al resto de los vecinos o que le dará a nuestra casa un impulso extra que quizás hasta la fecha no sabíamos. Este proceso puede convertirse en un dolor de cabeza más que puede acabar de la peor de las maneras posibles, un experto nos dice el sitio que no debe estar muy presente.

El lugar donde no se debe instalar una unidad exterior de aire acondicionado

La unidad exterior del aire acondicionado debe estar en un punto de la casa que cumpla con unas condiciones en concreto. Poder disponer de un sitio en el que poner este aire acondicionado es algo esencial, en estos días en los que cada pequeño detalle puede ser esencial.

Contar con un buen profesional acabará siendo lo que nos evitará más de un problema que quizás nunca hubiéramos imaginado. Buscamos la parte práctica, pero también estética de una instalación que implica colocar un elemento de grandes dimensiones fuera de casa.

Este aire acondicionado que nos ayuda a vivir unos días en los que realmente cada grado se nota. Un electrodoméstico que en los últimos tiempos ha ido inundando las fachadas de los edificios y lo vamos a hacer de tal forma que tendremos que empezar a cuidar cada uno de los detalles que aparecen en casa.

Este lugar que muchos piensan que acabará escondiendo un poco la unidad exterior, puede acabar siendo una mala idea. Nos lo dice un profesional que tiene muy claro el punto en el que este electrodoméstico se presenta.

Nunca se debe instalar una unidad exterior de aire acondicionado en la parte más baja de un patio de luces

El motivo de no colocar esta unidad exterior de aire acondicionado en la parte baja del patio de luces es algo físico. Como la densidad del aire frío es más alta, nunca podrá ascender, con lo que en el mejor de los casos tendríamos una importante falta de rendimiento.

Los expertos de Bauhaus nos dan algunos consejos que debemos tener en cuenta a la hora de colocar la unidad exterior del aire acondicionado:

Espacio al aire libre. La unidad exterior siempre debe colocarse en el exterior de la vivienda para permitir la libre circulación de aire.

Superficie plana. Debe quedar garantizada la colocación de la unidad exterior en una superficie plana para evitar vibraciones que afecten al equipo o que provoquen ruidos.

Espacio exento de la acumulación de aguas. No es tan importante que le caiga agua de lluvia como que se encuentre apoyada en un sitio donde pueda acumularse el agua, como una terraza con una mala evacuación de aguas pluviales.

Distancias mínimas. El fabricante suele dar instrucciones precisas sobre distancias mínimas, que permitan la libre circulación de aire. En caso de no contar con ellas, se han de tener en cuenta las siguientes:

Distancia de 10 cm de la pared a la parte trasera;

Distancia de 60 cm al frente de la unidad.

Distancia de 60 cm hasta el techo.

Accesibilidad. La unidad exterior debe ser accesible, para poder garantizar su mantenimiento, razón por la cual deben preferirse terrazas, azoteas o balcones antes que colgarlo de la fachada, especialmente a gran altura.

Los lugares que siguiendo la misma explicación podemos emplear para colocar esta unidad de aire acondicionado son estos: