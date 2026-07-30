Qué significa la frase de Spiderman: «Son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos. Y siempre podemos optar por hacer lo correcto»
Spiderman busca recordarnos que nuestra identidad no está dictada por el destino, impulsos o errores pasados, sino por la acción moral y el libre albedrío
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Spiderman es uno de los superhéroes más famosos y más reconocidos de la historia del cine. Una de sus frases más famosas ha conseguido trascender más allá de la gran pantalla y es: «Son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos. Y siempre podemos optar por hacer lo correcto».
Con esta afirmación que aparece en Spiderman 3, lo que se busca es recordarnos que nuestra identidad no está dictada por el destino, impulsos o errores pasados, sino por la acción moral y el libre albedrío. Al mismo tiempo, afirma que cada persona tiene el poder de decidir su camino y que nos podemos convertir en buenas o malas personas en función de nuestros actos diarios.
Además, Spiderman reconoce que la redención es posible y que nunca es tarde para cambiar el rumbo y hacer el bien, como aprendió de su amigo Harry Osborn. Aun así, siempre hay que optar por lo correcto, aunque eso lleve a hacer sacrificios y casi nunca lleve reconocimientos o aplausos (simplemente por deber moral).
Resiliencia
Desde el punto de vista psicológico, la frase habla de tener un locus de control interno. Muchas personas culpan al destino de lo que les sucede en su vida, como algunos enemigos de Peter Parker (Duende Verde a un suero o el Hombre de Arena a la mala suerte), pero la diferencia con Spiderman es que él elige hacer lo correcto y no convertirse en un monstruo.
La frase también habla de la madurez adquirida por Peter Parker en su adolescencia y adultez. Al principio, actuaba por la culpa indirecta de haber causado la muerte de su tío Ben, pero con el paso del tiempo, dejó de funcionar por miedo al remordimiento y pasó a ser una convicción profunda sobre el peso de sus decisiones.
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