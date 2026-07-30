Carlos Latre aclara su polémica salida de Mediaset: «Finalizo contrato y me veréis en diferentes sitios»
El humorista e imitador ha anticipado proyectos que le vincularán también a otras cadenas
Tras el anuncio de su salida de Mediaset, Carlos Latre ha querido aclarar en qué condiciones se produce su marcha y cuál será su futuro en televisión y en otros escenarios profesionales. El humorista ha explicado que seguirá apareciendo en programas del grupo de comunicación, pero también lo hará en otras cadenas.
Latre ha detallado que no ha roto definitivamente con Mediaset. De hecho, ha indicado que próximamente se le podrá ver en la siguiente edición de Got Talent: Fantasy League, «cuando Mediaset decida emitirla».
Así, ha declarado que estará presente a la vez en diferentes cadenas: «Finalizo mi contrato de cadena, dejo de estar ligado como imagen de cadena a Mediaset, y estoy libre para afrontar otros proyectos, tanto en Mediaset como en otras cadenas». O, lo que es lo mismo, Carlos Latre ya no tiene exclusividad con Mediaset. Sus condiciones serán, por tanto, similares a las que ya ha tenido en otras ocasiones, cuando ha estado en Antena 3, en programas como «Tu Cara Me Suena, El Hormiguero o en un aniversario de TVE», ha matizado.
Asimismo, ha anticipado que «acaba una época y comienza otra etapa con muchos proyectos por delante, de televisión, de teatro, de doblaje de películas…», y ha aprovechado para agradecer al público que siempre le acompaña. «Se vienen cositas», ha pronunciado.
Sobre estos dos últimos años en Mediaset, todo son buenas palabras. «Le doy las gracias por el cariño, por lo querido y arropado que me he sentido. El balance es positivo, porque he aprendido a pesar de las subidas y bajadas. Gracias a Ana Rosa Quintana, a Got Talent y a todo el equipo de Mediaset», ha añadido Carlos Latre.
El imitador llegó a Mediaset en el año 2023, cuando aterrizó en el grupo como un fichaje estrella para reforzar la oferta de entretenimiento. Como icono del humor, se puso al frente de Babylon Show, la gran apuesta de Telecinco en la franja del access prime time, para competir con El Hormiguero y La Revuelta. Sin embargo, la fuerte rivalidad no dio tregua a su estreno, y el espacio apenas duró unas semanas en antena.
Ya con Babylon Show fuera de la parrilla, Latre siguió en Mediaset colaborando con El programa de Ana Rosa y vinculado a Got Talent, además de proyectos cinematográficos de la casa, como Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, película a la que pone voz.
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