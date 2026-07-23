Carlos Latre confiesa que abandona Mediaset: «Después de ‘Got Talent’ acaba mi contrato»

Carlos Latre ha confirmado que su contrato con Mediaset España va a terminar en breve. El humorista, actor y presentador firmó un contrato con el grupo de comunicación en 2024 después de haber estado 11 en Atresmedia, apareciendo en espacios como El Hormiguero y Tu cara me suena. El cómico ha asegurado que, después de la grabación de la última temporada de Got Talent (programa del que es jurado) dejará de ser rostro de la casa. Eso sí, Latre ha confirmado que tiene muchos proyectos en el horizonte.

La trayectoria de Carlos Latre está indiscutiblemente unida a la historia de Mediaset España. El humorista e imitador castellonense dio el salto definitivo al panorama nacional a finales de los noventa de la mano de Crónicas Marcianas en Telecinco.

Posteriormente, comenzó un programa propio en Telecinco, Latrelevisión, con un discreto éxito de audiencia. Tras su cancelación, se marchó a la cadena Cuatro.

Latre comenzó como jurado de Tu cara me suena en Antena 3 en 2011 y desde entonces estuvo ligado a Atresmedia, aunque también participó en programas de RTVE.

En 2024 fue contratado en exclusiva por Mediaset España. «Sí, he firmado un contrato con Mediaset. «Hombre, tenía que atarlo bien para dejar dos de los mejores programas de la televisión», confesó Latre a OKDIARIO durante la presentación de Babylon Show, el programa con el que pretendía competir contra Broncano y Pablo Motos en el access prime time.

Babylon Show fue cancelado tras nueve emisiones por su baja audiencia y el humorista continuó en Mediaset como imitador en El programa de Ana Rosa y como jurado de Talent Show.

En declaraciones para la revista Lecturas, Latre ha confesado que:

«Estamos todavía acabando la grabación de Got Talent, una nueva edición en la que se crean equipos y hay una dinámica diferente. Y luego después ya finaliza mi contrato y mi colaboración con Mediaset».

«En principio, acabamos nuestra colaboración. Me veréis en Got Talent el año que viene. Pero ya no como una cara de cadena, sino en algunos proyectos», ha dicho Carlos Latre aunque también ha asegurado que, a nivel profesional, «se vienen cositas».