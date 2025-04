Tu cara me suena vuelve con una nueva edición que está llena de novedades después de que en el año 2024 hubiese muchos cambios en el jurado. La falta de Ángel Llácer marcó la pasada edición, algo que ocurrió por culpa de sus graves problemas de salud que casi le cuestan la vida, pero este año habrá otra baja sensible. Mientras el presidente del jurado podrá volver tras recuperarse, Carlos Latre no estará en la mesa junto a Lolita, Chenoa y el propio Llácer, siendo otro humorista el que ocupe su lugar. Pese a que parecía que podría estar de vuelta en el programa de imitadores, los espectadores no le podrán ver de nuevo, al menos esta temporada.

Al finalizar la edición de 2024, Latre tuvo una despedida de sus compañeros en una final muy emotiva, aunque no pudo dar demasiados detalles del motivo por el que no volvería. La razón es porque en septiembre emprendería su aventura como presentador de Babylon Show, el programa con el que Telecinco quiso competir contra El Hormiguero y La Revuelta. Aunque Carlos se rodeó de un enorme grupo de humoristas y grandes invitados, las audiencias fueron un auténtico desastre, provocando que emitieran solamente 13 programas antes de que la cadena decidiese cancelarlo para no afectar a sus datos. Eso hacía pensar que el catalán podría regresar a Antena 3 y recuperar su puesto como si no hubiera pasado nada, pero no ha sido así.

Pese al batacazo, su compromiso con Mediaset se ha reforzado y ahora es una de las caras del grupo de comunicación, siendo colaborador semanal de Ana Rosa Quintana en El programa de AR, donde realiza sus conocidas imitaciones. También, en 2025, ha estrenado un nuevo formato de zapping, titulado El rey del mando, en el que locuta e imita voces para recordar grandes momentos de la historia de los canales de Mediaset España.

Pero no acaban ahí sus proyectos, ya que no dejará de lado su labor de jurado, aunque esta vez lo hará desde otro programa. Tras las salidas de Edurne, Tamara Falcó y de Florentino Fernández, Got Talent ha decidido incorporar al propio Carlos para sumarse a Lorena Castell como fichajes. Ambos formarán equipo con Risto Mejide y Paula Echevarría.

Curiosamente, el imitador cubre la baja de Florentino Fernández, que ha fichado como jurado de Tu cara me suena para cubrir su puesto. Un cambio de cromos complicado de entender por los espectadores, pero que es completamente normal a nivel empresarial, ya que Antena 3 y Telecinco no suelen compartir a sus estrellas y prefieren tenerlas en exclusividad.

Eso hace pensar que la vuelta de Carlos Latre al espacio de Antena 3 será muy complicada en los próximos años, puesto que ha decidido unirse a Mediaset en busca de nuevos retos profesionales. No se descarta que desde la cadena le encarguen nuevos programas como presentador, conociendo que es el objetivo que el catalán persigue desde hace años, cuando creó su propia productora audiovisual, aunque por el momento no ha conseguido repetir el éxito que sí ha logrado como colaborador y showman.