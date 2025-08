Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los indispensables de Mediaset España, pues ya lleva casi una década uniendo corazones. Sin embargo, como es bien sabido por todos, no siempre las citas acaban de la manera deseada. Una situación que se pudo comprobar, recientemente, con la experiencia de dos solteros. Paco, un pensionista catalán, se presentó en el programa señalando que le cuesta mucho encontrar el amor. Pues, no encuentra a nadie que le comprenda y le acepte con sus defectos y sus virtudes.

Por ello, aterrizó en el local del amor para probar suerte. Teniendo en cuenta sus requisitos, el equipo del programa le presentó a Susana, una cartera valenciana que demostró la gran paciencia que tenía. Pues, nada más conocerse, el participante bromeó con sus pechos. «Le he mirado el escote y no se ha molestado. Tiene unas buenas tetas», comentó Paco. Sin embargo, la participante lo dejó pasar y optó por seguir conociéndole. Eso sí, poco tardó en darse cuenta que las diferencias entre ambos eran más que notables. Pues, a nivel amoroso, él nunca había tenido pareja.

La velada fue avanzando, pero Paco incomodaba cada vez más a la soltera con sus bromas sexuales. «No me ha gustado nada la impresión que me ha dado desde el primer momento. Está como una regadera», opinó ella en uno de los totales. El soltero le contó que no trabaja y que recibe una pequeña prestación porque ya está prejubilado. Pero, Susana comprendió que tenía una «minusvalía».

Una equivocación que molestó mucho a Paco. «¿Qué minusvalía? ¿Pero qué dices? No hay minusvalía. Estoy cobrando una prestación de una prejubilación. Nada de minusvalía, no sé por qué me dices eso», le espetó. Y es que, el participante se tomó como un insulto el hecho de que su cita creyese eso de él. Una reacción que pilló a la valenciana por sorpresa.

La decisión final de ‘First Dates’

La tensión coronó la velada entre Paco y Susana tras esta equivocación. Pues, aunque ella se disculpó por haberle comprendido mal, él seguía mostrándose muy indignado. A pesar de ello, los solteros continuaron conociéndose y fue entonces cuando el comensal cruzó los límites de la mujer.

Pues, sin previo aviso, Paco le pidió a Susana que le dejase ver su «ratoncito». Una petición que la valenciana rechazó de manera tajante y con completo horror. Y es que, no podía comprender la poca educación que tenía su cita. Por ello, en la decisión final de First Dates, Susana lo tuvo muy claro y rechazó seguir conociendo a Paco en una segunda velada. Un «no» rotundo con el que le dejó claro al catalán que tendría que buscar el amor en otra persona.