El equipo de First Dates no descansa ni en verano. El popular show de citas a ciegas continúa trabajando en unir corazones. Por ello, y conscientes de que los meses de julio y agosto son esenciales para encontrar pareja, han abierto las puertas de su restaurante del amor. De esta manera, y como uno de los participantes de la edición Summer Resort, Nagor ha aparecido en el formato con las uñas pintadas de azul Bilbao. Debido a que fue el primero en llegar, fue recibido por el presentador Carlos Sobera. Un encuentro donde el soltero le contó que era una persona no binaria, pero que empezó siendo bisexual. «He vuelto a nacer», dijo.

Poco a poco, presentador y participante se han ido poniendo al día. De hecho, han acabado cantado el tema De Barakaldo jolín. Asimismo, a nivel sentimental, el soltero le contó que ha tenido tres parejas, pero que lleva años solo. Eso sí, la soltería no le ha impedido disfrutar de ciertas cosas. Además, respecto a lo que busca en su nueva pareja, tiene claro que quiere a alguien con quien ir poco a poco y con quien disfrutar de gustos en común. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Emmanuel, su cita.

«El chile verde, llorona, picante, pero sabrosa», se presentó el concursante en el programa de Cuatro. Originario de México, explicó que no había tenido dificultades a la hora de ligar. De esta manera, y tras conocer a Nagor, que se quedó encantado con su estilo, ambos procedieron a conocerse mejor en la mesa del restaurante.

Nagor, al saber que Emmanuel era de México, ha querido sorprenderle cantándole las Mañanitas. Por su parte, el soltero mexicano le ha confesado que acabó en España por una locura de amor que hizo en su juventud. Un intercambio de temas y confesiones que dieron forma a una velada muy amena y agradable entre la pareja de comensales.

De hecho, Nagor, no tuvo reparos en confesar que le gustaría ver desnudo a su cita. «Como dijo la gallega ‘todo llega’», indicó con humor. Y es que, el soltero estaba tan contento de participar en First Dates que gritó a todo pulmón el conocido «Viva Mexico, cabrones». Una divertida cita donde las risas no faltaron en ningún momento. «Me encanta alguien con ese desparpajo», comentó Emmanuel.

La decisión final de ‘First Dates’

Sin embargo, aunque la velada hubiese sido inolvidable, la verdad salió a relucir en la decisión final del programa. Nagor se mostró honesto y confesó que le gustaría seguir conociendo a Emmanuel en un segundo encuentro. Pero, lamentablemente, el mexicano no opinó lo mismo.

El soltero cogió de la mano a Nagor y le explicó que no le veía como su futura pareja. «Debería haber más Nagor en la vida», le dijo. Pues, a pesar de no sentir la llama del amor, sí le gustaría tenerle como amigo. «Te voy a enseñar cómo se pone La Nago, la golfa del Cantábrico», le respondió Nagor. «No me digas que no soy sexy», agregó tras bajarse los pantalones.