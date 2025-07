Una soltera de ‘First Dates’ para los pies a su cita tras confesar su línea roja: «Aquí no hay futuro»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores fueron testigos de la particular cita de Avelino. El soltero, de 77 años, se presentó en el programa como un hombre tradicional y muy fan de El Fary y Manolo Escobar. Asimismo, a pesar de su edad, ha estado casi toda su vida trabajando en el sector de la hostelería. De hecho, se jubiló hace relativamente poco, a los 71 años. Por otro lado, a nivel sentimental, no ha tenido mucha suerte.

Según contó el comensal, se ha casado en dos ocasiones. Sin embargo, al ser muy dedicado con su trabajo, terminó descuidando sus matrimonios. «Yo he sido infiel cuando era joven, pero he aprendido la lección», confiesa a las cámaras. «No soy un adicto, pero me han gustado siempre», agrega respecto a beber unas copitas. Asimismo, el participante contó que, a pesar de ser andaluz, reside en Canarias. Así pues, minutos después llegó su cita, Isabel. La soltera, de 72 años, se presentó como una mujer muy antigua por su mentalidad.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros no estuvo nada mal. De hecho, a Isabel le encantó que el soltero tuviese detalles con ella. Pero, todo comenzó a torcerse cuando comenzaron a hablar de temas sexuales. Y es que, las discrepancias entre ambos fueron notables.

En un momento de la velada, los solteros se trasladaron hasta el reservado de First Dates. De esta manera, el equipo del programa les entregó un papel donde les proponían darse un beso. Un reto que la comensal se negó en rotundo. Por lo tanto, este gesto fue detonante para el soltero.

Avelino indicó que se considera un hombre muy activo. Pero, el rechazo de Isabel le llevó a cambiar su percepción de ella. «Aquí no hay futuro», dijo ella. Por ello, en la decisión final, lo tuvo claro. Sin embargo, ambos tuvieron respuestas muy diferentes.

«Me gusta porque es una persona seria, lo veo respetuoso, educado, es simpático y me río con él», respondió la participante. Asimismo, Isabel le dejó claro que lo único que tendrán, a nivel sexual, son abrazos y besos en las mejillas. Una sentencia que dejó a Avelino sin palabras.

La decisión final de ‘First Dates’

«Yo soy una persona caliente. Entonces, después de los besitos, se llega a todo lo demás. Pero, sin hacer daño», le confiesa el soltero. «Solo faltaba que me hicieras daño», le respondió ella. Por lo tanto, el participante lo tuvo claro y se sinceró con su cita. «A ella, que lo respeto, no le gustan los besos», dijo.

Unas palabras con las que dejaba claro que no era lo que él estaba buscando. Y es que, Isabel, teniendo en cuenta la edad de su cita, seguía sin comprender cómo Avelino seguía teniendo apetito sexual. Por lo tanto, y tras dejar patente que tenían objetivos diferentes, los participantes se fueron a casa de la misma manera que llegaron: solos.