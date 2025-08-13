Chiqui Martí desvela su secreto mejor guardado sobre Shakira: «Cuando Jorge Javier vea esto…»

El pasado martes 12 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de YAS Verano, presentada por Pepa Romero. De esta manera, tras tratar diversos asuntos que tienen estrecha relación con la actualidad, la periodista recibió en plató a Chiqui Martí, y todo para hacer un repaso a su trayectoria profesional. De esta manera, la catalana desveló que, en un principio, no contó con el apoyo de sus padres. Aun así, valiéndose de su talento, ella quiso seguir luchando por su sueño. Tanto es así que acabó siendo una de las bailarinas que más éxito ha cosechado en España. Durante su paso por YAS Verano, Chiqui Martí confesó cómo acabó haciendo striptease en televisión, así como la historia tras su primer desnudo integral en la pequeña pantalla, al tratarse de algo realmente inesperado y fortuito. Aun así, eso le abrió muchísimas puertas en esta profesión. Algo que la catalana no dudó en aprovechar.

A pesar de todo, quisieron recordar uno de los momentos más duros de la trayectoria profesional de Chiqui Martí. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al aparatoso accidente que sufrió durante una actuación. No solamente acabó en silla de ruedas, sino que estuvo a punto de perder la vida: «Me dijeron: ‘Ya veremos si caminas’», comenzó explicando la invitada de YAS Verano a Pepa Romero. Respecto a la tetraparesia que sufrió, reconoció que la peligrosidad de la misma deriva en que «puede o no ser reversible, depende del cuerpo y la persona». Además, reconoce que fue un proceso tan largo y tan duró que tiene «muchas lagunas» de su recuperación. Con posterioridad, el equipo del programa de Antena 3 quiso recordar que Chiqui Martí cumplió un sueño más, que fue crear una escuela multidisciplinar. Este proyecto tuvo tanto éxito que Shakira acabó acudiendo para recibir varias clases.

En 2011, la colombiana quiso aprender a hacer pole dance para poder poner en práctica esos conocimientos en el vídeo musical de Rabiosa. Un dato que dejó completamente descolocada a Pepa Romero, que no dudó en preguntarle sobre Shakira. Fue en ese momento cuando la cara de Chiqui cambió por completo.

«Rabiosa me puso a mí el primer de los cuatro días que tenía que trabajar», comentó la bailarina. Acto seguido, comentó algo más: «Fue el primero y el último día que le di clases. Al día siguiente fue una asistente mía». Una información hasta ahora desconocida, puesto que en numerosas ocasiones y varios profesionales de la comunicación han intentado sonsacarle estos detalles, pero ella siempre se ha negado en rotundo a hablar. Hasta ahora.

«Es que yo nunca he hablado de esto, pero ahora ya… Cuando Jorge Javier vea esto se va a enfadar porque me lo ha intentado sacar mil veces», explicó la invitada de YAS Verano. Acto seguido, explicó por qué la artista colombiana no fue, ni de lejos, una buena alumna: «Llevaba medias y no se las quería quitar. Le dije que, si era por celulitis, estuviese tranquila, que la tenemos todas. ¿Qué mujer no tiene celulitis?».

Pero no todo queda ahí, ya que Chiqui Martí desveló que el equipo de Shakira le rompió los escalones de su escuela de baile: «Para que no la vieran salir, su hermano hizo el coche para atrás y la vieron igual. Te digo una cosa, ella llamó a la prensa». Todo ello mientras desveló que no solamente cobró por adelantado, sino que también el equipo pagó la reparación de esas escaleras. ¡Sorprendente!