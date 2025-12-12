Un piso en la playa o un coche: todos los regalos de la cesta de Navidad de El Paisano, la más famosa de España

La famosa cesta de Navidad de El Paisano, en Utrera, Sevilla, vuelve a convertirse en uno de los sorteos más comentados debido a la magnitud y el valor de sus premios. Este reconocido asador sortea en esta edición cerca de 300 regalos valorados en más de 800.000 euros, entre ellos un apartamento en Sanlúcar de Barrameda y varios vehículos de alta gama. Cada papeleta tiene un precio de 10€ y se pueden comprar por Internet en elpaisano.es o de manera presencial en el Paisano en la Ctra. N-IV (Sevilla-Cádiz), Km. 588. 41710 – Utrera (Sevilla).

«Todos los regalos de la cesta están libres de impuestos incluidos. Nos hacemos cargo de los gastos notariales, del IRPF, de la persona que le toca la cesta, todos los gastos de transferencia para pasar todo a nombre de la persona que le toca» ha detallado Juan Luis Cadena, encargado de la venta sevillana El Paisano en declaraciones a Europa Press.

Cesta de Navidad de El Paisano

Estos son todos los premios que incluye la cesta de Navidad de El Paisano:

Vivienda : un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

: un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Vehículos : una autocaravana McLouis Glamys 322, un Mercedes CLE, un Cupra Terramar 1.5 ETSI 150 CV, una moto BMW R18 Transcontinental, una moto Harley-Davidson Street Bob y un quad CFMoto 520 L.

: una autocaravana McLouis Glamys 322, un Mercedes CLE, un Cupra Terramar 1.5 ETSI 150 CV, una moto BMW R18 Transcontinental, una moto Harley-Davidson Street Bob y un quad CFMoto 520 L. Inversión : un billete con 10 décimos de Lotería del Niño del número 13234 y un billete con 10 décimos del número 13238.

: un billete con 10 décimos de Lotería del Niño del número 13234 y un billete con 10 décimos del número 13238. Caprichos y viajes : una piscina modelo Génova 9000 x 3300 y un bono de viajes acompañado de un juego de maletas.

: una piscina modelo Génova 9000 x 3300 y un bono de viajes acompañado de un juego de maletas. Tecnología : una tablet Lenovo Tab M10, un teléfono Samsung Galaxy A055, una cadena de sonido LG CL98 3500W, una consola PlayStation 5, un ordenador portátil HP CS/15 y un televisor LED 65″ LG 65UR78006LK 4K Smart TV WebOS.

: una tablet Lenovo Tab M10, un teléfono Samsung Galaxy A055, una cadena de sonido LG CL98 3500W, una consola PlayStation 5, un ordenador portátil HP CS/15 y un televisor LED 65″ LG 65UR78006LK 4K Smart TV WebOS. Equipamiento para casa : una Thermomix TM6 con Varoma, un frigorífico Hisense side-by-side RS677N4BIE inox A++/E, una lavadora Electrolux EN6F5922FB de 9 kg, un microondas LG MH6042D de 20 L, una vitrocerámica Cata TD6003BK, una campana Cata V6000X, una plancha Braun SI3041GR, un centro de planchado Taurus Sliding Pro 3000, un aspirador escoba Solac AE2505 29,6V, una batidora Braun MQ50001MWH, una batidora-vaso Braun JB1050WH 600W, una freidora Grunkel Frypro2 de 3 L, una plancha asar Jata GR558, una olla paellera Orbegozo PZ8100, una olla a presión Orbegozo HPE8075 de 8 L, una olla Magefesa Pratika Plus de 7,5 L, una cafetera Krups KP1A3BCL, un tostador Orbegozo TO2030, un exprimidor Braun CJ3000BK, una batidora Braun CJ3000BK, una batidora amasadora Braun HM21100BK 500 W, una freidora de aire Orbegozo FDR60 de 4 L, un secador Orbegozo SE2206, un cepillo dental Oral-B Pro1 Black, una depiladora Braun Legepil SE1010, una báscula de baño Orbegozo PB3000, una afeitadora Braun 3 300S, sartenes Orbegozo SFB9018, SFB9020, SFB9022, SFB9024, SFB9026, SFB9028 y SFB9030, una batería Bastilipo Suiza 7 inox, una torre de sonido Elbe TW402BT y un televisor LED 65″, ya mencionado en tecnología.

: una Thermomix TM6 con Varoma, un frigorífico Hisense side-by-side RS677N4BIE inox A++/E, una lavadora Electrolux EN6F5922FB de 9 kg, un microondas LG MH6042D de 20 L, una vitrocerámica Cata TD6003BK, una campana Cata V6000X, una plancha Braun SI3041GR, un centro de planchado Taurus Sliding Pro 3000, un aspirador escoba Solac AE2505 29,6V, una batidora Braun MQ50001MWH, una batidora-vaso Braun JB1050WH 600W, una freidora Grunkel Frypro2 de 3 L, una plancha asar Jata GR558, una olla paellera Orbegozo PZ8100, una olla a presión Orbegozo HPE8075 de 8 L, una olla Magefesa Pratika Plus de 7,5 L, una cafetera Krups KP1A3BCL, un tostador Orbegozo TO2030, un exprimidor Braun CJ3000BK, una batidora Braun CJ3000BK, una batidora amasadora Braun HM21100BK 500 W, una freidora de aire Orbegozo FDR60 de 4 L, un secador Orbegozo SE2206, un cepillo dental Oral-B Pro1 Black, una depiladora Braun Legepil SE1010, una báscula de baño Orbegozo PB3000, una afeitadora Braun 3 300S, sartenes Orbegozo SFB9018, SFB9020, SFB9022, SFB9024, SFB9026, SFB9028 y SFB9030, una batería Bastilipo Suiza 7 inox, una torre de sonido Elbe TW402BT y un televisor LED 65″, ya mencionado en tecnología. Salud y deporte : una bicicleta BH Quartz y una bicicleta Revolt 2.

: una bicicleta BH Quartz y una bicicleta Revolt 2. Anti empacho : un bote de sal de fruta y una caja de Aerored.

: un bote de sal de fruta y una caja de Aerored. Alimentación : tres jamones de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,5-8 kg, tres quesos Benito de oveja curado, tres lomos de cebo ibérico 50%, tres chorizos ibéricos de bellota, tres salchichones ibéricos de bellota, seis garrafas de 5 L de aceite virgen extra Ilipa, diez cubos de 2 kg de alubias blancas, diez cubos de lentejas Eston de 2 kg, diez cubos de garbanzos extra de 2 kg, diez botes de miel de 1 kg, diez botes de pimientos asados de 670 g, diez cubos de fabada extra de 1,7 kg, doce botes de aceitunas gordal rellenas de pimiento de 550 g, doce botes de aceitunas chupadedos de 550 g, doce botes de cóctel de aceitunas de 550 g, diez cajas de yemas El Ecijano de 16 unidades, diez paquetes de mostachones, diez paquetes de bizcotelas, quince paquetes de arroz Parrilla de 1 kg, quince paquetes de arroz Brillante de 1 kg, cinco paquetes de azúcar Vivo 1 kg, dieciocho paquetes de fideos Gallo nº4 450 g, dieciocho paquetes de espaguetis Gallo 500 g, dieciocho paquetes de macarrones Gallo 500 g, tres latas de atún Isabel 800 g, tres latas de caballa Ubago 950 g, tres latas de melva Ubago 950 g, seis latas de piña en su jugo Alteza 825 g, doce botes de mermelada extra de melocotón Alteza 410 g, doce botes de mermelada de fresa Alteza 350 g, tres latas de maíz dulce VivoChef 3 kg, tres latas de champiñón laminado VivoChef 2,5 kg, tres latas de alcachofas VivoChef 3 kg, tres latas de zanahoria rallada Alsur 2,5 kg, seis latas de tomate frito Martinete 3 kg, doce botes de pimiento del piquillo Alsur 185 g, tres botes de Cola Cao 2,5 kg, seis latas de leche condensada Benestare 1 kg, veinticuatro bricks de leche Puleva entera 1 L, veinticuatro latas de Coca-Cola 330 ml, cuarenta y ocho latas de Coca-Cola Zero 330 ml, veinticuatro latas de Fanta naranja 330 ml, veinticuatro botellas de Casera limón 1/2 L, veinticuatro latas de Fuze Tea limón 330 ml, veinticuatro latas de Aquarius naranja 330 ml, veinticuatro botellas de gaseosa La Casera 1/2 L, doce latas de Red Bull 250 ml, doce néctares de melocotón 850 ml, doce néctares de piña 850 ml, doce néctares de naranja 850 ml, cincuenta y seis latas de cerveza Cruzcampo 330 ml, cuarenta y ocho latas de cerveza 0,0% Cruzcampo 330 ml, tres botellas de tinto Rioja Ramón Bilbao 75 cl, tres botellas de manzanilla Solear 75 cl, tres botellas de cava Freixenet 75 cl, tres botellas de licor de hierbas Ruavieja 70 cl, tres botellas de anís Castellana 70 cl, tres botellas de brandy Soberano 1 L, tres botellas de ginebra Beefeater 70 cl, tres botellas de elixir de ron Legendario 70 cl, tres botellas de whisky J&B 70 cl y tres botellas de licor Baileys 70 cl.

: tres jamones de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,5-8 kg, tres quesos Benito de oveja curado, tres lomos de cebo ibérico 50%, tres chorizos ibéricos de bellota, tres salchichones ibéricos de bellota, seis garrafas de 5 L de aceite virgen extra Ilipa, diez cubos de 2 kg de alubias blancas, diez cubos de lentejas Eston de 2 kg, diez cubos de garbanzos extra de 2 kg, diez botes de miel de 1 kg, diez botes de pimientos asados de 670 g, diez cubos de fabada extra de 1,7 kg, doce botes de aceitunas gordal rellenas de pimiento de 550 g, doce botes de aceitunas chupadedos de 550 g, doce botes de cóctel de aceitunas de 550 g, diez cajas de yemas El Ecijano de 16 unidades, diez paquetes de mostachones, diez paquetes de bizcotelas, quince paquetes de arroz Parrilla de 1 kg, quince paquetes de arroz Brillante de 1 kg, cinco paquetes de azúcar Vivo 1 kg, dieciocho paquetes de fideos Gallo nº4 450 g, dieciocho paquetes de espaguetis Gallo 500 g, dieciocho paquetes de macarrones Gallo 500 g, tres latas de atún Isabel 800 g, tres latas de caballa Ubago 950 g, tres latas de melva Ubago 950 g, seis latas de piña en su jugo Alteza 825 g, doce botes de mermelada extra de melocotón Alteza 410 g, doce botes de mermelada de fresa Alteza 350 g, tres latas de maíz dulce VivoChef 3 kg, tres latas de champiñón laminado VivoChef 2,5 kg, tres latas de alcachofas VivoChef 3 kg, tres latas de zanahoria rallada Alsur 2,5 kg, seis latas de tomate frito Martinete 3 kg, doce botes de pimiento del piquillo Alsur 185 g, tres botes de Cola Cao 2,5 kg, seis latas de leche condensada Benestare 1 kg, veinticuatro bricks de leche Puleva entera 1 L, veinticuatro latas de Coca-Cola 330 ml, cuarenta y ocho latas de Coca-Cola Zero 330 ml, veinticuatro latas de Fanta naranja 330 ml, veinticuatro botellas de Casera limón 1/2 L, veinticuatro latas de Fuze Tea limón 330 ml, veinticuatro latas de Aquarius naranja 330 ml, veinticuatro botellas de gaseosa La Casera 1/2 L, doce latas de Red Bull 250 ml, doce néctares de melocotón 850 ml, doce néctares de piña 850 ml, doce néctares de naranja 850 ml, cincuenta y seis latas de cerveza Cruzcampo 330 ml, cuarenta y ocho latas de cerveza 0,0% Cruzcampo 330 ml, tres botellas de tinto Rioja Ramón Bilbao 75 cl, tres botellas de manzanilla Solear 75 cl, tres botellas de cava Freixenet 75 cl, tres botellas de licor de hierbas Ruavieja 70 cl, tres botellas de anís Castellana 70 cl, tres botellas de brandy Soberano 1 L, tres botellas de ginebra Beefeater 70 cl, tres botellas de elixir de ron Legendario 70 cl, tres botellas de whisky J&B 70 cl y tres botellas de licor Baileys 70 cl. Limpieza y aseo: dos cajas de detergente en polvo Ariel 82 dosis, dos botellas de suavizante Flor 2,1 L, nueve botellas de lejía amarilla 5 L, doce botellas de fregasuelos Asevi 1 L, doce botellas de limpiacristales Cristasol 750 ml, seis botes de champú Geniol fresa 750 ml, seis botes de espuma de afeitar La Toja 250 ml, seis botes de leche hidratante aloe vera 500 ml, doce tubos de pasta dental Colgate 75 ml, seis botes de gel Agrado rosa mosqueta 1.250 ml y seis jabones de manos Agrado 500 ml.

¡La cesta de Navidad de El Paisano se ha convertido en la más famosa de España!