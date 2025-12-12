El primer ministro de Tailandia convoca elecciones anticipadas para «devolver el poder al pueblo»

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha anunciado este viernes la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas, una medida que se ha formalizado mediante un decreto publicado en la Gaceta Real, el diario oficial del país asiático. El propio mandatario ya había insinuado previamente que daría este paso con el objetivo de «devolver el poder al pueblo», en un momento marcado por la escalada de violencia en la frontera con Camboya, donde los enfrentamientos registrados durante la última semana han dejado más de veinte víctimas mortales.

El decreto establece de manera explícita que la Cámara de Representantes queda disuelta para permitir la celebración de unos nuevos comicios legislativos. En el texto, el Ejecutivo argumenta que esta es la «solución adecuada» para poner fin a la actual «fragilidad institucional» y lograr un «Gobierno mayoritario estable» que garantice el funcionamiento fluido y ordenado de la administración pública. El documento subraya que el actual Gobierno en minoría, encabezado por Charnvirakul, se encuentra limitado por «numerosos problemas políticos internos» que dificultan su capacidad de gestión.

El comunicado advierte que prolongar esta situación podría desembocar en una «mayor inestabilidad política», «minar la confianza de la comunidad internacional» y generar un «impacto negativo» en la economía nacional. Según el escrito, el deterioro de la credibilidad institucional podría incluso comprometer la confianza de la ciudadanía en el sistema parlamentario y, por extensión, en la gobernanza democrática del país.

La decisión de Charnvirakul no ha tomado por sorpresa a la clase política, ya que horas antes él mismo había adelantado su intención de convocar elecciones, especialmente después de que la oposición amenazara con promover una moción de censura. Esta advertencia se produjo tras una votación parlamentaria conjunta que determinó que cualquier reforma constitucional deberá contar con el respaldo de al menos un tercio de los escaños.

Anutin Charnvirakul asumió el cargo de primer ministro a principios de septiembre tras ser seleccionado por el Parlamento como sucesor de Paetongtarn Shinawatra. Shinawatra había sido destituida de manera definitiva por el Tribunal Constitucional por un caso de «negligencia ética grave», relacionado con comentarios críticos hacia el Ejército durante una conversación con el ex primer ministro camboyano Hun Sen, realizada en pleno contexto de tensiones entre ambos países que ya habían provocado decenas de muertos.