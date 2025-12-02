Dos mallorquines atrapados en Sri Lanka por el ciclón que ha dejado 1.200 muertos: «Pasamos mucho miedo»

Lo que debía ser una escapada soñada al paraíso se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de sus vidas. Elías Sánchez y su pareja, dos jóvenes mallorquines, quedaron atrapados en Sri Lanka en pleno azote del ciclón Ditwah, un monstruo meteorológico que sembró el terror, provocó inundaciones masivas y dejó un rastro de muerte y destrucción a su paso.

Apenas unas horas después de su llegada, el cielo se desplomó sobre ellos. La lluvia comenzó con una violencia incontrolable y no cesó durante 13 interminables días. Fuertes vientos, árboles derribados y corrimientos de tierra rodeaban cada uno de sus movimientos.

El miedo, aseguran, era constante. «Hubo momentos en los que pensamos que no íbamos a salir con vida», confiesa Elías, aún marcado por la traumática experiencia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en plena tormenta, se dirigían a Colombo. A tan solo una hora de llegar, recibieron el aviso: su hotel quedaba cancelado por falta de luz y graves daños en las instalaciones.

Sin techo, sin garantías y rodeados por el desastre, se encontraron completamente expuestos en un país extranjero paralizado por el caos y el pánico. Mientras la pareja luchaba por sobrevivir, la tragedia se extendía por toda la región. Más de 1.200 personas han muerto en el sur de Asia a causa de las lluvias y las inundaciones.

Sri Lanka ha sido uno de los países más castigados, con al menos 355 fallecidos y más de 300 desaparecidos. A estas cifras se suman 160 muertos en Tailandia y cerca de 90 en Vietnam. Millones de personas lo han perdido todo de la noche a la mañana. El ciclón Ditwah ha sumergido ciudades enteras bajo el agua, ha arrasado carreteras, cortado comunicaciones y colapsado los servicios de emergencia.

Las imágenes que llegan desde la zona muestran casas flotando, familias separadas y comunidades enteras pidiendo auxilio. Todo ello, agravado por el fenómeno de La Niña, que ha intensificado la fuerza de las tormentas en la región. Después de vivir días de auténtico terror, Elías y su pareja lograron escapar por muy poco.

Por cuestión de horas consiguieron salir del país y embarcar rumbo a Abu Dabi, dejando atrás un escenario apocalíptico. «Ha sido una pesadilla real, algo que no se lo deseo a nadie», afirman. Elías Sánchez, conocido por su trabajo como presentador en la televisión autonómica de Baleares, Fibwi, y por su papel como defensor del cocinero Koldo Royo en Supervivientes, se ha convertido ahora en testigo directo de una de las mayores tragedias climáticas del año.