Prohens sobre los resultados electorales en Extremadura: «Una derrota más del sanchismo»
La presidenta balear ha asistido este lunes a la Junta Directiva nacional del PP
La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ha felicitado a María Guardiola por su victoria en las elecciones en Extremadura, destacando que ha logrado ampliar la confianza en su proyecto de cambio, obtener más votos que toda la izquierda en su conjunto y convertir al PP de Extremadura en el partido mayoritario.
Prohens ha señalado que este resultado supone «una derrota más del sanchismo y de unas políticas que ya no cuentan con el respaldo
mayoritario de los ciudadanos».
Prohens ha realizado estas declaraciones tras asistir a la Junta Directiva
Nacional del Partido Popular, presidida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde ha querido felicitar a Guardiola y animarla a «continuar consolidando el cambio que han avalado las urnas en Extremadura».
María Guardiola adelantó las elecciones en Extremadura al no obtener el apoyo necesario de vox para aprobar los Presupuestos extremeños. La convocatoria adelantada pretendía obtener la mayoría absoluta y así poder gestionar sin las condiciones de los de Santiago Abascal, algo que no se ha producido a pesar de la abultada victoria.
Una señal que puede convencer aún más a Prohens de la idea actual de no adelantar elecciones en Baleares. De hecho, y tal como adelantó este domingo OKBALEARES, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP balear, Marga Prohens, han estado de acuerdo en todo momento en no caer en la tentación de un adelanto electoral en las islas Baleares.
El propio Núñez Feijóo confesó hace unos días en Madrid al periodista de OKBALEARES que firma esta información que «espero que no» cuando se le preguntó por un posible adelanto electoral en las islas a rebufo de escenarios similares que se apuntaban en otras Comunidades Autónomas como Extremadura o Aragón.
La breve conversación con Feijóo se produjo cuando ya se veía venir que Prohens no conseguiría aprobar no techo de gasto ni Presupuestos y en un momento en que estaba sobre la mesa de los despachos de la séptima planta de la calle Génova de Madrid la posibilidad de celebrar un superdomingo electoral haciendo coincidir elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Prohens se desmarcó enseguida de ese posible plebiscito autonómico, y Feijóo le dio y le da la razón.