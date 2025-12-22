Prohens sobre los resultados electorales en Extremadura: «Una derrota más del sanchismo»

La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ha felicitado a María Guardiola por su victoria en las elecciones en Extremadura, destacando que ha logrado ampliar la confianza en su proyecto de cambio, obtener más votos que toda la izquierda en su conjunto y convertir al PP de Extremadura en el partido mayoritario.

Prohens ha señalado que este resultado supone «una derrota más del sanchismo y de unas políticas que ya no cuentan con el respaldo

mayoritario de los ciudadanos».

Prohens ha realizado estas declaraciones tras asistir a la Junta Directiva

Nacional del Partido Popular, presidida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde ha querido felicitar a Guardiola y animarla a «continuar consolidando el cambio que han avalado las urnas en Extremadura».

María Guardiola adelantó las elecciones en Extremadura al no obtener el apoyo necesario de vox para aprobar los Presupuestos extremeños. La convocatoria adelantada pretendía obtener la mayoría absoluta y así poder gestionar sin las condiciones de los de Santiago Abascal, algo que no se ha producido a pesar de la abultada victoria.

Una señal que puede convencer aún más a Prohens de la idea actual de no adelantar elecciones en Baleares. De hecho, y tal como adelantó este domingo OKBALEARES, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP balear, Marga Prohens, han estado de acuerdo en todo momento en no caer en la tentación de un adelanto electoral en las islas Baleares.