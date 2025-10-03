Prohens se borra del ‘superdomingo’ de adelantos electorales autonómicos que planea Feijóo

Negativa rotunda del Govern que preside Marga Prohens (PP) en Baleares a sumarse al superdomingo de adelantos electorales que se estudia en la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid.

Alberto Núñez Feijóo baraja provocar un adelanto electoral en comunidades presididas por su partido como Extremadura y Aragón. Ambas regiones ya conocen la negativa de su socio prioritario, Vox, para aprobar los Presupuestos de 2026. El plan es hacer coincidir todos los adelantos electorales en el mes de marzo, mes previsto para las elecciones autonómicas en Castilla y León, con presidencia también del PP.

El portavoz del Govern balear, del Partido Popular, Antoni Costa, ha descartado la posibilidad de que Baleares se una a otras comunidades gobernadas por el PP como Aragón o Extremadura, donde se ha abierto la posibilidad, si no se pueden aprobar presupuestos autonómicos, de que en marzo de 2026 se celebren elecciones anticipadas. «Nuestra realidad es que tenemos unos presupuestos aprobados», ha afirmado.

Para Costa, con unas cuentas autonómicas en vigor, con las principales iniciativas aprobadas en materia de vivienda y turismo y con la práctica totalidad del programa electoral en marcha o aprobado, convocar elecciones sería «un ejercicio de oportunismo». El portavoz del Govern ha recordado que los últimos presupuestos que aprobó Pedro Sánchez fueron en 2022: «Ahí lo dejo», ha concluido.

Precisamente, el plan del PP sería dar un golpe electoral a Pedro Sánchez y al PSOE revalidando liderazgos en la España autonómica. El planteamiento de Génova sería el mismo tanto si Sánchez adelanta elecciones como si no.

A preguntas de OKBALEARES, Antoni Costa ha asegurado que «no se dan las condiciones ni vemos indicios» para que Baleares se sume al superdomingo que planea Alberto Núñez Feijóo.

Eso sí, Costa ha dado un no rotundo a esta posibilidad «a día de hoy; nadie sabe qué puede pasar dentro de seis meses», ha puntualizado.