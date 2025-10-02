Feijóo propone reforzar las fronteras de la UE ante la inmigración: «España debe decidir quién entra»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el modelo que defiende su formación en cuanto a política migratoria se refiere es de «no a la inmigración irregular», y que es contrario al del Gobierno. «Ni vamos a proponer políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie», ha subrayado el presidente del PP este jueves, tras afirmar que la inmigración «bien gestionada» representaría «una oportunidad».

Feijóo también ha destacado que, en materia de inmigración, «España debe decidir quién entra y en qué condiciones», teniendo en cuenta que la entrada al país «da acceso» a los países de la Unión Europea y al espacio Schengen. Además, ha añadido que la frontera sur de Europa, de la que España forma parte, debe contar con más medios y una presencia reforzada de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

«Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países», ha continuado Feijóo, en un acto del Partido Popular Europeo en Barcelona. «España hoy vive en un modelo disfuncional, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida para la entrada», ha añadido el líder popular.

Núñez Feijóo defiende que «la inmigración bien gestionada es una oportunidad, pero mal gestionada es una fuente de conflictos, de división y de precariedad». Además, deja claro que «en política migratoria hay que elegir» entre «más inmigración irregular o menos». En esa línea, el presidente del PP ha dejado claro que el «modelo» del Gobierno de Sánchez «es más inmigración irregular» mientras que el del PP es «no a la inmigración irregular».

«Ni vamos a poner políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie. Al revés. Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países», ha añadido Feijóo, en alusión al PSOE y a Vox, antes de señalar directamente a Pedro Sánchez por convertir «la irregularidad en la vía más rápida de entrada» a España.

Amenazas a la Unión Europea

Feijóo se ha referido a las «amenazas externas nunca vistas», con las que lidia la Unión Europea en estos momentos, y ha citado textualmente crímenes de guerra en Ucrania del presidente ruso, Vladimir Putin, de campañas de desinformación de autócratas extranjeros, atentados, crimen organizado y guerra híbrida en las fronteras europeas. «Tienen un mismo objetivo, destruir nuestro modo de vida europeo», ha indicado, incidiendo en la necesidad del refuerzo en Defensa.

Además, ha acusado al Gobierno español de complicar el objetivo por sus socios en el Ejecutivo, en referencia a Sumar, que no creen ni en la OTAN ni en la Unión Europea, pero tampoco en los aliados occidentales.

Feijóo también ha afirmado que la incursión de drones en Europa está provocando una escalada de tensión desconocida, que Rusia «está poniendo a prueba a Europa» y que cada incursión es un ensayo. «Putin debe saber que Europa no tolerará ninguna invasión más y que la defensa de Europa no se reduce a los discursos», ha completado, pidiendo una respuesta firme e inequívoca.