Feijóo: «Europa ha despertado y ha salido de la cárcel ideológica de la izquierda»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este jueves al PPE (Partido Popular Europeo) que en España no hay lawfare, sino un presidente del Gobierno y su entorno que es noticia en el exterior por la «corrupción y los escándalos judiciales que está provocando un aislamiento internacional de nuestro país». Además, ha señalado que Europa «ha despertado y ha salido de la cárcel ideológica de la izquierda».

Feijóo ha prometido que España «volverá a liderar la causa de la libertad y la democracia en Hispanoamérica», especialmente en «países hermanos» como Venezuela y asegura que mantendrá una política «que no dependa de los negocios personales de nadie». «Dejaremos ser un problema para Europa y pasaremos a ser parte de la solución», ha indicado.

El líder de los populares considera que España está «obligada» a invertir más y mejor en seguridad ante las amenazas de Rusia sobre Europa aunque compliquen esos objetivos el propio Gobierno español sostenido por partidos prorrusos que no creen en la OTAN.

«Putin debe saber que Europa no tolerará ninguna invasión más. La defensa de Europa no se reduce a los discursos, y como continente soberano debemos dar una respuesta firme e inequívoca», ha señalado.

Además, Feijóo ha garantizado que su partido hará los deberes ante un «modelo disfuncional» de la inmigración que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida de entrada, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley. «El modelo que defiende el Gobierno es más inmigración irregular y el nuestro es no a la inmigración irregular», ha apuntado.

Destaca que esta tiene que ser la legislatura de la competitividad. «No se trata de prometer menos burocracia, sino de acabar con ella», ha subrayado tras defender la necesidad de afrontar el reto demográfico y trabajar en medidas para facilitar la vida de las familias.

También ha hecho hincapié en que la única manera de garantizar la prosperidad es con clases medias fuertes «no con profesionales precarios que no pueden comprar una casa ni formar una familia». «Los jóvenes necesitan oportunidades, empleos dignos, buenos salarios y vivienda en propiedad», ha indicado.