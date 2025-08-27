«Es muy serio lo que tengo en mente si llega a ser necesario»: Trump avisa a Putin si no hay alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prometió poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en su primer día en el cargo, ha advertido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con una guerra económica si el ruso no accede a pactar un alto el fuego en Ucrania: «Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario», ha dicho.

Durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca, Trump ha amenazado a Putin con «una guerra económica» si no paraliza la guerra para negociar la paz. «No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso», ha declarado, para añadir que tenía en mente consecuencias «muy graves» si el conflicto continúa.

Las declaraciones de Trump han tenido lugar después de que la prensa le preguntara sobre si existía un plazo para que Putin aceptara conversaciones cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, antes de imponer las sanciones con las que amenazaba.

«Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario», ha dicho, citando el número de muertos en la guerra, que, según dice, se contabilizan en miles cada semana. Durante su intervención, ha reiterado que Zelenski, con quien «ahora» se lleva «bien», «no es inocente», mientras que considera que es un punto a favor que tiene «muy buena relación» con Putin.

Trump prometió poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en su primer día en el cargo pero el conflicto no se ha resuelto ni siquiera tras la histórica cumbre entre Trump y Putin celebrada el 15 de agosto en Anchorage (Alaska) y considerada como un posible avance.

Estados Unidos y Europa siguen realizando intercambios comerciales de miles de millones de dólares con Rusia, aunque es sólo una mínima fracción del comercio que existía antes de la guerra.

Las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos han caído alrededor de un 90% desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, aunque el año pasado EEUU todavía importó bienes de Rusia por valor de 3.000 millones de dólares, según los datos más recientes de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Censo de Estados Unidos.