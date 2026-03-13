Estados Unidos ha decidido reforzar su presencia militar en Oriente Medio enviando miles de marines y un grupo de buques de guerra para proteger el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, de las amenazas de los ayatolás de la tiranía de Irán. La medida llega después de que la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, intensificara sus ataques contra el tráfico marítimo, provocando graves interrupciones en el comercio global y disparando los precios de la gasolina.

Los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril y las bolsas han registrado caídas después de que los ayatolás intensificaran sus ataques en el Estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia mundial del petróleo, ha superado este viernes los 101 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, ha subido hasta los 96,30 dólares. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han cotizado a la baja y se espera que cierren la semana con pérdidas superiores al 1%.

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha dado luz verde así a la solicitud del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en la región, para desplegar un grupo anfibio de respuesta rápida y una unidad expedicionaria de infantería de marina, formada por varios buques de guerra y alrededor de 5.000 marines entrenados para operaciones rápidas y de alta intensidad. Estas fuerzas tienen la capacidad de responder a amenazas inmediatas, proteger puertos estratégicos y garantizar la seguridad de los aliados estadounidenses en la región. En esta ocasión, se enviarán 2.500 marines.

Entre los activos movilizados se encuentra el USS Tripoli, con base en Japón, que ya se dirige hacia Oriente Medio acompañado de sus marines. Ya hay unidades de infantería de marina operando en la región en apoyo a las operaciones contra la dictadura de los ayatolás de Irán, reforzando así la capacidad de Estados Unidos para reaccionar ante cualquier escalada militar.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial, se ha convertido en un foco de tensión internacional. Los ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, han paralizado parcialmente el tráfico marítimo, lo que amenaza la economía global y coloca al mundo ante un riesgo energético sin precedentes. Para Estados Unidos, proteger esta vía no es solo una cuestión estratégica, sino también económica y política, especialmente para la administración del entonces presidente Donald Trump, que enfrenta un desafío directo de Teherán.

El Pentágono ha declinado hacer comentarios sobre el despliegue, pero los analistas advierten que la presencia de miles de marines y buques de guerra estadounidenses podría convertirse en un elemento disuasorio clave, mostrando a Irán que cualquier ataque adicional tendrá una respuesta inmediata y contundente. La situación subraya cómo un conflicto regional puede tener repercusiones globales, afectando la seguridad, el comercio internacional y la política exterior estadounidense.