La versión que confirma la tensión entre Ester Expósito y Paris Jackson: «A veces hay pequeñas diferencias»

En el verano de 2024, Ester Expósito y Paris Jackson protagonizaron una tensa escena durante un desfile de Desigual celebrado en Barcelona. La actriz y la cantante estadounidense se sentaron una al lado de la otra en el front row y, a pesar de que se saludaron inicialmente y de que la intérprete de Élite intentó entablar contacto visual con la hija de Michael Jackson, esta última se limitó a observar las nuevas prendas de la colección de la marca. Una situación que culminó sin ningún tipo de conversación entre ellas, generando una gran incógnita sobre si existía algún tipo de mal rollo que, hasta ese momento, no había salido a la luz.

Han pasado dos años desde entonces y la firma citada ha vuelto a reunir a varios rostros conocidos por una buena causa: la celebración de su 40º aniversario. En esta ocasión, el evento ha tenido lugar en Ibiza y, aunque Ester Expósito ha repetido entre la lista de invitados, Paris Jackson ha sido una de las grandes ausencias. COOL se desplazó hasta la isla pitiusa para estar presente en esta celebración y, aprovechando la presencia de Thomas Meyer, CEO de Desigual, quisimos preguntarle por la tensa escena protagonizada por Expósito y Jackson que, en cierta parte, marcó la cita organizada por la firma en 2024.

«Son cosas que pasan. Estuvieron luego felices y contentas. A veces hay pequeñas diferencias o momentos así… Pero yo creo que también se le dio un poquito más de bombo de lo que realmente pasó», confesaba el mencionado. Como no podía ser de otra manera, sus palabras han vuelto a situar en el punto de mira lo que realmente ocurrió entre Ester y Paris. Y es que, aunque ninguna de las dos ha llegado a confirmar nunca que exista una mala relación entre ellas, lo cierto es que las declaraciones del CEO de Desigual han dejado claro que tuvieron sus diferencias, aunque luego se viralizaran en exceso.

Ester Expósito and Paris Jackson. When Teacher sits me next to the girl i don’t like. pic.twitter.com/wC4Cuj8aOn — pop vibes (@popsvibe) July 6, 2024

Cabe destacar que la versión de Ester Expósito siempre fue la misma: «No pasó nada entre ellas». «Llegamos, nos saludamos y yo, por lo menos, estaba como incómoda, esperando a que nos dejaran tranquilas. No me ignoró, no me molesté. Eso todo se lo inventa la gente para enfrentar a mujeres o crear polémica o ruido donde no lo hay […] Esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió», comentó a los micrófonos de Prez Magazine. No obstante, las recientes declaraciones de Meyer aportan un matiz diferente a lo sucedido, dejando sobre la mesa una interpretación distinta de aquel encuentro que tantos titulares continúa acaparando.