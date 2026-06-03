La hija de Bertín Osborne desvela la verdad sobre su delicado estado de salud: «No puede respirar»

La salud de Bertín Osborne ha generado una gran preocupación en los últimos días después de que el cantante y presentador se viera obligado a cancelar varios compromisos profesionales debido a una neumonía que le ha mantenido alejado de los escenarios y en reposo absoluto. El propio artista quiso tranquilizar a sus seguidores mediante un vídeo publicado en redes sociales, aunque sus palabras reflejaban claramente la dureza del momento que atraviesa. A sus 71 años, Bertín confesó que las secuelas derivadas de haber pasado el Covid en dos ocasiones han afectado seriamente a sus pulmones. «He tenido dos neumonías desde que tuve el Covid hasta el día de hoy. No es normal», explicó con evidente dificultad para hablar. Además, reveló que las pruebas médicas detectaron varias manchas en sus pulmones, aunque los especialistas le han transmitido tranquilidad al asegurar que no revisten gravedad.

Las imágenes difundidas por el cantante preocuparon especialmente a sus seguidores. Con la voz muy debilitada y visibles dificultades para respirar, Bertín reconocía que apenas podía hablar y que le resultaba imposible cantar. Una situación que le obligó a suspender varias actuaciones previstas en Galicia, dentro de una gira especialmente significativa para él, ya que se trata de una de sus últimas etapas sobre los escenarios.

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Mientras el artista se recupera en casa, han sido sus hijas quienes han ofrecido más detalles sobre su evolución. Alejandra Osborne fue una de las primeras en actualizar el estado de salud de su padre, explicando que los días más complicados ya han quedado atrás. Según contó, la neumonía provocó una intensa tos, fiebre y un gran agotamiento físico que obligó al cantante a permanecer varios días en cama. «No puede respirar bien y toser tanto le agota», señaló. Afortunadamente, los antibióticos parecen estar funcionando correctamente y la recuperación avanza de manera favorable. Aunque continúa afónico y con episodios de tos, la evolución es positiva y no ha sido necesario su ingreso hospitalario. Los médicos han optado por un tratamiento domiciliario acompañado de reposo absoluto, una recomendación que Bertín está siguiendo de forma estricta.

También Eugenia Osborne ha querido tranquilizar a quienes siguen de cerca la evolución de su padre. Durante su asistencia a los Elle Style Awards 2026, celebrados en Madrid, explicó que había compartido una comida con él junto a sus hermanas y que había podido comprobar personalmente su mejoría. «Está mejor. Sigue afónico, pero la tos ha mejorado», aseguró. Sin embargo, Eugenia también reveló un detalle que sorprendió a muchos. Según explicó, ni ella ni sus hermanas fueron informadas inicialmente del empeoramiento de la salud de Bertín. «Nos enteramos por ahí», confesó entre risas y resignación. Al parecer, el presentador tiene la costumbre de restar importancia a sus problemas médicos y evitar preocupar a su familia hasta que la situación ya está controlada.

La hija del cantante explicó que esta actitud es habitual en él. «Siempre nos enteramos a toro pasado. Nos llama o nos cuenta lo que ha pasado cuando ya está mejor», comentó. Una forma de actuar que, aunque genera preocupación entre sus seres queridos, también demuestra la fortaleza con la que Bertín suele afrontar los problemas de salud.

Este nuevo episodio llega meses después de que el artista tuviera que cancelar otros compromisos por problemas físicos. Desde entonces, las especulaciones sobre su estado han sido constantes, especialmente debido a las secuelas respiratorias que arrastra desde la pandemia. La repetición de infecciones pulmonares ha encendido las alarmas, aunque tanto su entorno familiar como los médicos se muestran optimistas respecto a su recuperación. Por el momento, la prioridad de Bertín Osborne es recuperarse completamente antes de retomar cualquier actividad profesional. Aunque su deseo es regresar cuanto antes a los escenarios y cumplir con los conciertos aplazados, tanto él como su familia son conscientes de que necesitará tiempo para recuperar fuerzas.