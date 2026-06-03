Alerta de la AEMET a España por el fenómeno atmosférico que puede arruinar el eclipse de este verano: las zonas que están en riesgo

Hay un fenómeno atmosférico que puede arruinar el eclipse este verano, hay zonas en importante riesgo que forman parte de esta alerta de la AEMET. Los expertos en el tiempo saben muy bien qué es lo que puede pasar en estas fechas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Podremos conseguir una serie de procesos que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. En estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta.

Será el momento, de conectar directamente con algunos elementos que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en estos días en los que la magia de un fenómeno sin igual puede estar presente. Este tipo de elemento que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada para aquellos que esperan ver en el cielo uno de los fenómenos más destacados de estos últimos tiempos que tenemos por delante. Son tiempos de cambios y de situaciones que deberemos empezar a preparar. España es un lugar que recibirá miles de visitantes con motivo de un eclipse que puede ser uno de los más esperados en décadas.

Un fenómeno atmosférico puede arruinar el eclipse de este verano

El eclipse total de sol es un fenómeno que rara vez vamos a poder ver en vivo y en directo. Es algo que sucede de forma cíclica siguiendo los movimientos del sol, la luna y la Tierra, pero depende de la posición en la que se produzca que impacte o no directamente en nuestro país.

España se sitúa en un lugar privilegiado que puede darnos más de una sorpresa, en especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. En estos días en los que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado un importante cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de disponer de ciertos elementos que nos pueden invitar a descubrir en primera persona lo que nos puede esperar. Aunque falta mucho tiempo, unas semanas en las que estaremos pendientes del cielo, la AEMET nos advierte de lo que podemos encontrarnos.

Hay un fenómeno que hará que el eclipse del mes de agosto se vea un poco deslucido, tal y como nos hubiéramos imaginado en unos días en los que quizás cada detalle cuenta.

La AEMET lanza una alerta a estas zonas de España

Lo que puede pasar en estos días lo cambiará todo, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial que lo tengamos en consideración. Hay zonas de España que están en riesgo y pueden acabar siendo los que nos acompañará en breve.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «El 12 de agosto de 2026, al atardecer, podremos ver desde España el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará la península ibérica de oeste a este, y pasará por numerosas capitales de provincia, como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma. Una de las preguntas más importantes que surgen con respecto al eclipse es si las nubes nos dejarán verlo. Las previsiones meteorológicas no pueden hacerse a tan largo plazo, por lo que hasta unos pocos días antes no podremos saber qué tiempo se espera para el 12 de agosto. Sin embargo, sí podemos analizar la nubosidad en España en los últimos años para hacernos una idea de las condiciones y saber qué zonas son las que estadísticamente presentan menos nubes en esas fechas.En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha llevado a cabo un estudio que ha consistido en obtener la frecuencia con la que el cielo ha estado poco nuboso o despejado en las distintas regiones de España. Así, si una zona ha tenido cielos despejados en esas fechas y en el intervalo horario del eclipse durante la mayor parte de los últimos años, sería razonable pensar que también tendrá más opciones de disfrutar del eclipse en buenas condiciones. Es importante tener claro que este estudio no es una previsión meteorológica de lo que ocurrirá el 12 de agosto, sino una estimación de qué zonas suelen tener mejor visibilidad por nubosidad en esos días y horas de agosto».

Siguiendo con la misma explicación: «Así, la primera conclusión es clara: la franja cantábrica aparece como la zona de mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en el litoral norte de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el porcentaje de tener cielos despejados cae en la horquilla del 30-50 %. Esto encaja con el comportamiento habitual del verano en esta región. Por el contrario, aunque están fuera de la franja de totalidad del eclipse, la mitad sur de la Península es la que tiene mayor frecuencia de cielos despejados. Por otro lado, el interior peninsular muestra una situación intermedia. Gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el valle del Ebro muestran frecuencias de entre el 50 y el 70 % de que el cielo esté poco nuboso o despejado. Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde. Por último, si bien las conclusiones del estudio proporcionan una información valiosa con respecto a la posible visibilidad del eclipse en las distintas regiones de España, conviene insistir en que no predice qué ocurrirá ese día en concreto. Para poder tener esta previsión habrá que esperar a unos pocos días antes del 12 de agosto. Lo que sí proporciona el análisis es una referencia sólida de cómo ha sido la nubosidad en esas fechas en los últimos años».