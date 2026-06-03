La verdadera función de las servilletas de toda la vida de los bares españoles que muy poca gente conoce

Las servilletas de toda la vida son un gran clásico de los bares españoles y están arraigadas a la cultura de nuestro país. Surgieron a mediados del siglo XX como una opción más económica ante las clásicas de tela y, a pesar de que no hacen una oda a la limpieza, se han convertido en un clásico de las tabernas por otras funciones, como puede ser la publicitaria o su buena capacidad para envolver bocadillos, ya que prácticamente no absorben el aceite. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las clásicas servilletas de los bares españoles.

En España no se entiende un bar de toda la vida sin sus míticas servilletas ásperas que no cumplen de la mejor manera con su función de limpiar las manos. En realidad, estas servilletas asiduas en los bares españoles desde mediados del siglo XX tienen un nombre común: servilletas de papel sulfito satinado por una cara. Así se denominan estas servilletas que están fabricadas de un material seco y áspero que hace que no absorban líquidos o, lo más importante, que rechacen el aceite. Por eso cumple otra función que detallamos después.

Estas servilletas comenzaron a comercializarse en los bares españoles como alternativa a las servilletas de tela, que son las que mejor cumplen con la función, pero no representan la opción más práctica para llevarlas a un bar de toda la vida en el que tomas una cerveza y una ración de pie y en una esquina. Para ello, entre los 70 y 80 se habilitaron unas servilletas en los clásicos servilleteros de toda la vida que tienen una fácil extracción y que se suelen arrugar cuando uno se limpia.

Las míticas servilletas de los bares españoles

Por ello, una imagen mítica de los bares españoles son los servilleteros encima de la mesa y el suelo repleto de estas servilletas tan arraigadas a la cultura de bar y tapeo que hay en España. Además de cumplir con el servicio público de limpiar las manos (de aquella manera), estas servilletas también se pueden utilizar para dos tareas más: como instrumento publicitario y también para envolver bocadillos. Lo explicamos a continuación.

¿Quién no ha visto un servilletero o una servilleta con publicidad del bar u otros comercios? Tal fue el boom de este material llegada la década de los 80 que muchos bares u otros establecimientos decidieron establecer su logo en ellas para que todos los clientes lo pudieran ver a la hora de limpiarse las manos. Esta fue una buena idea publicitaria del siglo pasado que sigue imperando en muchos bares de España. En la era de lo tecnológico sigue primando lo rudimentario.

Recientemente, en la página Trendencias también se han hecho eco de otra función de las servilletas de toda la vida que puede ser desconocida para una gran parte del público. Y puede que quizás nunca te lo hayas preguntado. Pero este material áspero, seco y que rechaza algunos líquidos es perfecto para envolver bocadillos o montaditos que se puedan vender en los bares. ¿El motivo? Mientras que una servilleta de tela absorbería la grasa que desprende el bocadillo, una servilleta de toda la vida la rechazaría y eso hace que cumpla con su servicio de maravilla. Así que esta es la función que hasta el día de hoy desconocías de las servilletas de toda la vida.