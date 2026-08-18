La psicología dice que las personas que siempre ven las mismas películas y series no lo hacen porque sean aburridas, en realidad se refugian en el bienestar emocional que les produjo en su día

Todos tenemos una película o serie que consideramos nuestra favorita y que todo el mundo retoma una vez al año. Harry Potter o Star Wars suelen ser las más vistas entre todas estas personas que retoman estas películas anualmente. Sin embargo, la psicología ha concluido que todas estas personas no ven una y otra vez las películas sólo por aburrimiento.

La realidad es que estas personas se refugian en el bienestar emocional que les produjo en su día dicho filme o episodio para volver a verla una y otra vez y recordar aquella sensación de paz, tranquilidad o felicidad que les produjo el momento de verla por primera vez.

Por qué la gente vuelve a ver las películas

Ahora, en la era digital, donde todos tenemos acceso a prácticamente todas las películas a través de las plataformas de streaming como Netflix o HBO, es muy común volver a retomar algunos de los clásicos del cine o las películas que más nos hayan gustado, algo que demuestra un apego emocional a aquellos momentos que nos hicieron felices.

Un estudio llevado a cabo por expertos en psicología y estudio del comportamiento humano ha concluido que el fenómeno del reconsumo de medios no es una simple repetición pasiva, sino una experiencia que sirve para liberar tensión en el individuo y descargar la tensión acumulada a través de un momento de paz y tranquilidad visionando una película.

Qué dice de ti ver una película una y otra vez

Según las afirmaciones de los psicólogos, el hecho de volver a ver una película para desestresarte te cataloga como una persona que relaciona su bienestar emocional con algunos momentos vividos. Ante situaciones de desborde o estrés, esta persona se refugia en momentos buenos del pasado e intenta volver a ellos para conseguir calmar la situación.

Asimismo, la psicología indica que la familiaridad produce comodidad y reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. El espectador conoce de antemano qué emociones va a experimentar en ese preciso momento, por lo que la elección de un contenido conocido funciona como una estrategia de autorregulación.