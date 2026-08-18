Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento»

Eleanor Roosevelt fue una escritora, activista y política estadounidense que convirtió su posición como primera dama en una plataforma para defender los derechos humanos. Nacida en Nueva York en 1884, se casó con Franklin D. Roosevelt en 1905 y, con el tiempo, desarrolló una vida pública propia.

Como primera dama, rompió con muchas de las tradiciones de su época. Dio conferencias de prensa, habló en actos políticos y defendió públicamente los derechos de las mujeres y de las minorías. Tras la muerte de Franklin en 1945, lejos de retirarse de la vida pública, continuó trabajando en favor de los derechos humanos. Participó en la creación de las Naciones Unidas y presidió la comisión encargada de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

«Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento»

Cuando alguien critica algo que has hecho, está juzgando una acción concreta, no necesariamente a la persona que eres. La diferencia parece sencilla, pero en la práctica es muy fácil confundir ambas cosas y permitir que una opinión termine convirtiéndose en una etiqueta que acabas aceptando como parte de tu identidad.

Antes de asumir que una crítica habla de ti, hazte una pregunta: ¿esto realmente describe quién soy o simplemente refleja la opinión de alguien sobre algo que hice? Esto es fundamental para separar un comportamiento concreto de tu identidad y evita que cada comentario negativo termine debilitando la imagen que tienes de ti mismo.

Escuchar a los demás es saludable, pero depender de su aprobación para sentir que tus decisiones son correctas es algo muy diferente. Necesitas aprender a reconocer que tus decisiones pueden ser válidas incluso cuando después descubras que fueron equivocadas. Equivocarse no destruye tu valor; forma parte del proceso de construir experiencia y criterio propio. Cuanto más confías en tu capacidad para aprender de tus errores, menos necesitas que los demás te digan constantemente que estás haciendo las cosas bien.

En definitiva, tu valor no debería depender de la opinión que alguien tenga sobre ti. La responsabilidad de construir y proteger la imagen que tienes de ti mismo sigue estando, en última instancia, en tus propias manos.

Las mejores frases de Eleanor Roosevelt