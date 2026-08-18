Eleanor Roosevelt, ex primera dama de Estados Unidos: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento»
Eleanor Roosevelt fue una escritora, activista y política estadounidense que convirtió su posición como primera dama en una plataforma para defender los derechos humanos. Nacida en Nueva York en 1884, se casó con Franklin D. Roosevelt en 1905 y, con el tiempo, desarrolló una vida pública propia.
Como primera dama, rompió con muchas de las tradiciones de su época. Dio conferencias de prensa, habló en actos políticos y defendió públicamente los derechos de las mujeres y de las minorías. Tras la muerte de Franklin en 1945, lejos de retirarse de la vida pública, continuó trabajando en favor de los derechos humanos. Participó en la creación de las Naciones Unidas y presidió la comisión encargada de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
«Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento»
Cuando alguien critica algo que has hecho, está juzgando una acción concreta, no necesariamente a la persona que eres. La diferencia parece sencilla, pero en la práctica es muy fácil confundir ambas cosas y permitir que una opinión termine convirtiéndose en una etiqueta que acabas aceptando como parte de tu identidad.
Antes de asumir que una crítica habla de ti, hazte una pregunta: ¿esto realmente describe quién soy o simplemente refleja la opinión de alguien sobre algo que hice? Esto es fundamental para separar un comportamiento concreto de tu identidad y evita que cada comentario negativo termine debilitando la imagen que tienes de ti mismo.
Escuchar a los demás es saludable, pero depender de su aprobación para sentir que tus decisiones son correctas es algo muy diferente. Necesitas aprender a reconocer que tus decisiones pueden ser válidas incluso cuando después descubras que fueron equivocadas. Equivocarse no destruye tu valor; forma parte del proceso de construir experiencia y criterio propio. Cuanto más confías en tu capacidad para aprender de tus errores, menos necesitas que los demás te digan constantemente que estás haciendo las cosas bien.
En definitiva, tu valor no debería depender de la opinión que alguien tenga sobre ti. La responsabilidad de construir y proteger la imagen que tienes de ti mismo sigue estando, en última instancia, en tus propias manos.
Las mejores frases de Eleanor Roosevelt
- «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños»
- «Haz lo que sientes en tu corazón que es correcto, porque será criticado de cualquier forma»
- «Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer»
- «Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad»
- «La vida es lo que tú haces de ella. Siempre lo ha sido y siempre lo será»
- «Con el nuevo día vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos»
- «Aprende de los errores ajenos. No vivirás lo suficiente como para cometerlos todos»
- «No dejes de pensar en la vida como una aventura»
- «La felicidad no es un objetivo… es un subproducto de una vida bien vivida»
- «Puedes cambiar tus circunstancias cambiando tu actitud»
- «Soy quien soy hoy debido a las elecciones que tomé ayer»
- «Cuando dejas de hacer una contribución, es cuando empiezas a morir»
- «Lo más importante en cualquier relación no es lo que obtienes, sino lo que das»
- «Dar amor constituye en sí dar educación»
- «La comprensión es una calle de doble sentido»
- «Con la libertad viene la responsabilidad»
- «No es justo pedir a otros lo que no estás dispuesto a hacer tú mismo»
- «Una persona madura camina humildemente y lidia de forma caritativa con las circunstancias de la vida»
- «El carácter se construye a lo largo de toda la vida»
- «Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia»
- «Se disfruta más haciendo disfrutar a otros»
- «La curiosidad es uno de los regalos más valiosos que podemos conservar»
- «En este mundo nadie lo sabe todo y, por ello, todos necesitamos amor y caridad»
- «Todos conocemos a personas que están tan asustadas del dolor que se cierran a sí mismos como almejas en un caparazón»
- «Lo que no haces puede ser una fuerza destructiva»
- «No importa cuán simple sea una mujer, si la verdad y la honestidad están escritas en su rostro, ella será hermosa»
- «Para manejarte a ti mismo, usa tu cabeza; para manejar a otros, usa tu corazón»
- «Si la vida fuera predecible, dejaría de ser vida»
- «Tienes que aceptar lo que venga y lo único importante es que lo encuentres con coraje y con lo mejor que tienes para dar»
- «Es más inteligente tener esperanza que no tenerla, tratar de hacer las cosas que no intentarlo»
- «El que pierde dinero, pierde mucho; el que pierde un amigo, pierde aún más; el que pierde fe, lo pierde todo»
- «Una mujer es como una bolsita de té. Nunca sabes lo fuerte que es hasta que se encuentra en agua caliente»
- «Cuando la vida nos es demasiado fácil, debemos tener cuidado o quizá no estemos preparados para afrontar los golpes»
- «No te preocuparías de lo que los otros piensan de ti si te dieses cuenta de lo poco que lo hacen»