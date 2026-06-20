Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos: «El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy»

«El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy». Esta reflexión nos recuerda que muchas veces somos nosotros mismos quienes construimos las barreras que limitan nuestro crecimiento. Antes incluso de intentarlo, llenamos nuestra mente de dudas, miedos e inseguridades que terminan condicionando nuestros resultados.

Gran parte de nuestros logros y fracasos están influenciados por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Como afirmaba Buddha: «Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. En lo que pensamos, nos convertimos». Cuando enfocamos nuestra atención en los obstáculos, estos parecen multiplicarse. Sin embargo, cuando elegimos ver posibilidades donde otros ven dificultades y acompañamos esa visión con dedicación y esfuerzo, las oportunidades no tardan en aparecer.

La reflexión de Franklin D. Roosevelt sobre los logros

A lo largo de la vida, todos tenemos sueños, metas y aspiraciones. Sin embargo, existe un factor que suele interponerse entre los deseos y los logros logros: la duda. Si bien se trata de una reacción natural del ser humano, el problema surge cuando deja de protegernos de los riesgos y ayudarnos a reflexionar antes de actuar y se convierte en una barrera que paraliza nuestras decisiones. Cuando permitimos que el miedo al fracaso domine nuestros pensamientos, comenzamos a construir límites imaginarios que terminan condicionando nuestras acciones y, por ende, nuestros resultados.

Muchas personas abandonan sus sueños incluso antes de intentarlo porque llegan a convencerse de que no son capaces. En cambio, cuando desarrollan una mentalidad disciplinada y orientada a resultados observan la realidad desde una perspectiva completamente diferente; no ignoran los problemas, pero tampoco permiten que estos los paralicen.

La historia está llena de ejemplos de personas que lograron grandes cosas precisamente porque se negaron a aceptar las limitaciones. Por ejemplo, Walt Disney recibió críticas y enfrentó fracasos antes de construir uno de los imperios del entretenimiento más importantes del mundo.

Ahora bien, esto no significa que el éxito esté garantizado para quienes lo intentan. Lo verdaderamente preocupante no es fracasar, sino renunciar antes de comenzar. Porque, como dijo Franklin D. Roosevelt, «el único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy».

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