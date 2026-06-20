Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos: «El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy»
La frase de Albert Einstein, científico, que te hará reflexionar: «La vida es muy peligrosa…»
Arturo Pérez-Reverte, escritor español, sobre la vejez: "Si un viejo quiere ser contemporáneo, es ridículo o hace el payaso"
Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura: "Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar"
«El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy». Esta reflexión nos recuerda que muchas veces somos nosotros mismos quienes construimos las barreras que limitan nuestro crecimiento. Antes incluso de intentarlo, llenamos nuestra mente de dudas, miedos e inseguridades que terminan condicionando nuestros resultados.
Gran parte de nuestros logros y fracasos están influenciados por la imagen que tenemos de nosotros mismos. Como afirmaba Buddha: «Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. En lo que pensamos, nos convertimos». Cuando enfocamos nuestra atención en los obstáculos, estos parecen multiplicarse. Sin embargo, cuando elegimos ver posibilidades donde otros ven dificultades y acompañamos esa visión con dedicación y esfuerzo, las oportunidades no tardan en aparecer.
La reflexión de Franklin D. Roosevelt sobre los logros
A lo largo de la vida, todos tenemos sueños, metas y aspiraciones. Sin embargo, existe un factor que suele interponerse entre los deseos y los logros logros: la duda. Si bien se trata de una reacción natural del ser humano, el problema surge cuando deja de protegernos de los riesgos y ayudarnos a reflexionar antes de actuar y se convierte en una barrera que paraliza nuestras decisiones. Cuando permitimos que el miedo al fracaso domine nuestros pensamientos, comenzamos a construir límites imaginarios que terminan condicionando nuestras acciones y, por ende, nuestros resultados.
Muchas personas abandonan sus sueños incluso antes de intentarlo porque llegan a convencerse de que no son capaces. En cambio, cuando desarrollan una mentalidad disciplinada y orientada a resultados observan la realidad desde una perspectiva completamente diferente; no ignoran los problemas, pero tampoco permiten que estos los paralicen.
La historia está llena de ejemplos de personas que lograron grandes cosas precisamente porque se negaron a aceptar las limitaciones. Por ejemplo, Walt Disney recibió críticas y enfrentó fracasos antes de construir uno de los imperios del entretenimiento más importantes del mundo.
Ahora bien, esto no significa que el éxito esté garantizado para quienes lo intentan. Lo verdaderamente preocupante no es fracasar, sino renunciar antes de comenzar. Porque, como dijo Franklin D. Roosevelt, «el único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy».
Las mejores frases
- «En la vida hay algo peor que el fracaso: no haber intentado nada»
- «Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace»
- «El único límite a nuestra realización del mañana serán nuestras dudas de hoy»
- «Siempre se debe preferir la acción a la crítica»
- «La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro»
- «Haced algo y, si no resulta, haced otra cosa»
- «Júzgame por los enemigos que me he ganado»
- «No basta con querer: debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer para conseguir lo que quieres»
- «De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo»
- «La prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho tengan más, sino que quienes tienen demasiado poco tengan más»
- «Existen tantas opiniones como expertos»
- «Siempre hemos tenido la esperanza, la creencia, la convicción, de que hay una vida mejor, un mundo mejor, más allá del horizonte»
- «La felicidad radica en la alegría del logro y la emoción del esfuerzo creativo»
- «Si tratas a las personas bien, te tratarán bien… el 99% del tiempo»
- «La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana. Es la historia humana»
- «Un radical es un hombre con ambos pies firmemente plantados en el aire»
- «Lleva mucho tiempo traer el pasado hasta el presente»
- «Todos los trabajos realizados deben ser útiles, no sólo por un día o un año, útiles en el sentido de ofrecer una mejora permanente en las condiciones de vida de nuestra nación»
- «Este es el momento oportuno de decir la verdad, toda la verdad, con franqueza y valentía»
- «Creo en el individualismo… pero solo hasta cuando el individualista empieza a medrar a expensas de la sociedad»
- «La fuerza física no puede soportar permanentemente el impacto de la fuerza espiritual»
- «Cuando llegues al final de tu cuerda, haz un nudo y aguanta»
- «Es de sentido común elegir un método y probarlo. Si falla, admitirlo francamente y probar con otro. Pero, sobre todo, intentar algo»
- «La competencia ha demostrado ser útil hasta cierto punto y no más, pero la cooperación, que es la cosa por la que debemos esforzarnos hoy, comienza donde la competencia deja de lado»
- «En nuestra búsqueda de progreso económico y político, todos subimos, o bien todos bajamos»
- «Los hombres no son presos del destino; solo son prisioneros de sus propias mentes»
- «No soy el tipo más inteligente del mundo, pero sí puedo escoger a colegas inteligentes»
- «Las reglas no son necesariamente sagradas, los principios lo son»
- «Sé sincero; sé breve; permanece sentado»
- «No hay nada que me guste tanto como una buena pelea»