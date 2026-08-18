Otro problema para el fútbol femenino: la Federación retira a la Selección de los Juegos Mediterráneos

Al fútbol femenino español le crecen los problemas. Ahora, la Selección que tenía que representar a España en los Juegos del Mediterráneo no lo hará. La Federación retira al equipo por un problema con cuatro jugadoras, que no podían competir en la competición. Con ello, la RFEF retira al equipo y no jugará en el torneo de fútbol femenino de los Juegos del Mediterráneo.

Esta especie de ‘mini Juegos Olímpicos’ en la que participan países que tienen costa en el mar Mediterráneo (más alguno invitado) se celebrará entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre en la ciudad italiana de Tarento. España estaba encuadrada en el grupo A, con Portugal y Marruecos como rivales. A pocos días del inicio de la competición (el primer partido estaba fechado para el 23 de agosto), la Federación retira al equipo.

El motivo es un problema de fichas. La RFEF explica que ha tenido una «comunicación» por parte de la organización en la que se le informa de la imposibilidad de participación de cuatro jugadoras que formaban parte de «la convocatoria y habían sido previamente confirmadas, correctamente inscritas y que cumplían con los requisitos de elegibilidad establecidos». Según añade el Diario AS, el problema está en jugadoras que tienen ya los 18 años cumplidos, pero nacieron en el año límite para participar. Cabe señalar que la Selección española que iba a participar en estos Juegos del Mediterráneo era la sub-18, con Mila Martínez como entrenadora.

Con todo ello, España no estará en la competición de fútbol femenino de los Juegos del Mediterráneo, una competición que hasta hace pocas ediciones tenía mucho prestigio. Ahora ha quedado ya alejada de los focos y eso que para España es un botín habitual de medallas.

Así, la RFEF añade que «no concurren las garantías mínimas necesarias para que la Selección sub-18 pueda competir en igualdad de condiciones y con la debida preparación, motivo por el que se ha adoptado la decisión de no participar en la competición». Además, lamentan los «inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a las jugadoras y a sus clubes».