Poner una cuchara de madera sobre la olla al cocinar: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Seguro que más de una vez mientras estabas cocinando pasta has tenido que correr a bajar el fuego porque el agua que tenías hirviendo estaba a punto de salirse de la olla. Basta con despistarse unos segundos para que la espuma llegue al borde y termine sobre la placa o los fogones. Sin embargo para evitarlo, existe un truco tan sencillo como colocar una cuchara de madera atravesada sobre la olla mientras cocinamos.

Es algo habitual que muchos hacen mientras preparan no sólo pasta sino también arroz ya que logra que la espuma que va subiendo rápidamente, comience a bajar de inmediato y existe un motivo para ello, ya que la cuchara puede ayudar a romper las burbujas que se forman durante la cocción y frenar durante un tiempo la subida de la espuma. Eso sí, el truco tiene sus límites y dejar la cuchara sobre la olla no significa que podamos marcharnos de la cocina y olvidarnos de lo que tenemos al fuego.

Por qué la pasta o el arroz forman tanta espuma

Para entender el truco primero hay que saber qué está pasando dentro de la olla. Cuando hervimos únicamente agua, las burbujas que llegan a la superficie suelen romperse rápidamente. Sin embargo, la cosa cambia cuando introducimos alimentos como pasta, arroz, patatas, cereales o legumbres.

Durante la cocción estos alimentos liberan almidón, que acaba mezclándose con el agua. Las burbujas de vapor encuentran entonces más dificultades para romperse y empiezan a acumularse unas sobre otras. Es esa espuma blanquecina que vemos subir poco a poco y que puede terminar fuera de la olla si el fuego está demasiado fuerte o hemos llenado mucho el recipiente. Con la leche sucede algo parecido, aunque en este caso también intervienen las proteínas. Además, puede aparecer una fina película en la superficie que retiene durante unos instantes el vapor. Por eso parece que la leche está calentándose tranquilamente y, de repente, sube de golpe.

Para qué sirve poner una cuchara de madera sobre la olla

La cuchara actúa justo cuando esa espuma comienza a ganar altura. Al colocarla atravesada sobre la olla, muchas de las burbujas que llegan hasta ella se rompen y la espuma baja antes de alcanzar el borde. Además, se convierte en una barrera física que dificulta que las burbujas formen una capa compacta capaz de seguir subiendo.

El efecto funciona mejor al principio, cuando la madera todavía está seca y fría. Este material tarda más en calentarse que el metal y su superficie porosa también favorece que se rompa la fina capa que mantiene las burbujas enteras. Según la explicación recogida en la información facilitada por especialistas de Central Queensland University, la cuchara reduce temporalmente la temperatura en la superficie y proporciona esa zona porosa contra la que pueden romperse las burbujas. En cambio, una vez se ha calentado y se moja, vemos como pierde buena parte de su capacidad para frenar la espuma así que si tenemos el fuego demasiado alto, el contenido de la olla puede acabar desbordándose igualmente.

Por qué tiene que ser una cuchara de madera

Puede que en alguna ocasión te hayas preguntado si serviría exactamente igual una cuchara de metal. Puede romper algunas burbujas simplemente porque se interpone en su camino, pero hay una diferencia importante entre ambos materiales. El metal conduce muy bien el calor y por eso se calienta rápidamente. La madera, en cambio, lo hace mucho más despacio, de modo que permanece a una temperatura inferior durante más tiempo. A ello se suma que su superficie no es completamente lisa. Las pequeñas irregularidades propias de la madera también contribuyen a romper las burbujas.

Ni siquiera es imprescindible utilizar una cuchara. Una espátula de madera suficientemente larga puede cumplir la misma función siempre que quede bien apoyada sobre los dos lados de la olla y atraviese la zona por la que está subiendo la espuma.

Cómo hacer correctamente el truco de la cuchara

Lo mejor es colocar una cuchara limpia y seca sobre la olla antes de que la espuma haya empezado a subir. Si esperamos hasta el momento en el que el líquido está prácticamente saliendo por los bordes, probablemente tengamos que recurrir directamente a bajar el fuego. De hecho, también conviene reducir la temperatura una vez que el agua haya comenzado a hervir. Dejar el fuego al máximo no hará necesariamente que la pasta o el arroz estén listos mucho antes y sí favorecerá la formación de vapor y espuma. Si vemos que ésta continúa subiendo a pesar de la cuchara, hay que bajar el fuego, remover o apartar durante unos segundos la olla.

Y hay que tener especial cuidado si cocinamos con gas. Los extremos de la cuchara no deberían sobresalir demasiado ni quedar cerca de la llama, ya que la madera puede quemarse si está expuesta directamente al fuego.