España – Croacia: noche de estrellas en Sevilla

Hay noches que empiezan mucho antes de que ruede el balón. España vuelve a casa para medirse a Croacia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones (20:45 horas). Y vuelve con dos estrellas en el pecho. Este martes, cuando los jugadores salten al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, habrá pasado poco más de dos meses desde aquella noche inolvidable en Nueva Jersey en la que la selección española volvió a conquistar el mundo. Será la primera vez desde entonces que los campeones puedan mirar a la grada y celebrar el título junto a su gente.

Sevilla espera. Las entradas están agotadas y el Pizjuán volverá a vestirse de España más de una década después. El último partido oficial de la selección en este estadio fue en marzo de 2015, con victoria por 1-0 ante Ucrania. Ahora regresa una España completamente diferente. Una selección con dos estrellas, instalada en la cima y que parece haberse acostumbrado a ganar.

Porque España aterriza en Sevilla después de conquistar también Wembley. Inglaterra consiguió ponerse 2-1, pero el equipo de Luis de la Fuente volvió a demostrar que sabe sobrevivir cuando los partidos se complican. Baena empató y Oyarzabal culminó la remontada para colocar el 2-3 definitivo. España comenzó la Liga de Naciones ganando y elevó hasta 39 partidos consecutivos su racha sin conocer la derrota. Ahora toca Croacia.

El Pizjuán nunca ha visto perder a España

Y el escenario tampoco es uno cualquiera. Hay pocos estadios tan ligados emocionalmente a la selección española como el Ramón Sánchez-Pizjuán. España ha disputado 25 partidos en este estadio y jamás ha perdido. Un fortín histórico en el que se han vivido algunas de las grandes noches de la selección. La relación es tan especial que durante décadas la afición sevillista ha sido considerada el jugador número 12 de España.

Aquí llegó aquel inolvidable triunfo contra Dinamarca que abrió la puerta del Mundial de Estados Unidos 1994. Aquí también cayó Inglaterra en 2009 ante la España campeona de Europa que terminaría conquistando el mundo un año después. Y aquí aparecerá ahora otra campeona. La segunda estrella se estrenará por primera vez en territorio español. Después de Wembley, ha llegado el momento de enseñársela a casa.

Cambios en el once

De la Fuente prepara algunos retoques para una noche especialmente exigente. El seleccionador tiene previsto introducir tres cambios respecto al equipo que comenzó en Wembley. Grimaldo entraría por Cucurella en el lateral izquierdo, Pedri ocuparía el puesto de Dani Olmo, Baena por Nico Williams y Oyarzabal sería la referencia ofensiva en lugar de Ferran Torres.

Especialmente significativa sería la entrada de Oyarzabal. El delantero fue nuevamente decisivo en Wembley y continúa aumentando su importancia dentro de esta España. Su gol sirvió para culminar otra remontada y ahora apunta a recuperar la titularidad.

Pedri también regresaría al equipo para formar junto a Rodri y Fabián un centro del campo pensado para tener el balón y mandar desde el primer minuto.

Croacia, otra vez

Enfrente estará una vieja conocida. España y Croacia se han cruzado una y otra vez durante los últimos años. Partidos cerrados, prórrogas, penaltis, goleadas y noches de máxima tensión.

España eliminó a los croatas en aquel inolvidable 5-3 de la Eurocopa de 2021, les ganó la final de la Liga de Naciones de 2023 desde el punto de penalti y volvió a imponerse por 3-0 en la Eurocopa de 2024. Pero Croacia nunca desaparece.

Los balcánicos también comenzaron esta Liga de Naciones ganando, con un 1-2 ante República Checa, por lo que el encuentro de Sevilla enfrenta a los dos equipos que sumaron los tres puntos en la primera jornada.

Y nuevamente aparecerá Luka Modric. A sus 41 años, cada regreso del croata a España tiene algo de nostalgia. El país en el que construyó prácticamente toda su leyenda futbolística volverá a verle dirigir a Croacia en una de esas noches que empiezan a tener aroma de despedida.

La noche de las dos estrellas

Pero por encima de todo estará España. Una selección que conquistó la Eurocopa, volvió a ganar el Mundial y que sigue sin conocer la derrota. Una generación joven que ha convertido ganar en una costumbre y que ahora tendrá la oportunidad de compartir por primera vez con su afición el mayor éxito de todos.

Cuando España saltó a Wembley llevaba dos estrellas en el pecho. Cuando salga este martes al Pizjuán, podrá enseñárselas por primera vez a su gente. Sevilla espera a los campeones del mundo. Y España vuelve a casa.

España – Croacia: posibles onces