Un golazo de Olise provoca el primer éxtasis de Zidane con Francia

Olise le ha dado a Zidane su primera gran imagen con Francia. El gol -golazo- bien lo merecía. El futbolista del Bayern firmó el tanto del triunfo de los galos ante Bélgica en Bruselas en el minuto 88 y Zinedine se volvió loco, en el mejor sentido de la palabra, en la banda. Lo festejó con rabia en su banquillo y pegó un balonazo al esférico que tenía al lado. Zidane ya tiene vídeo con el que festejar en Francia.

Otra vez por la mínima, pero otra victoria. Dos partidos de Zidane en Francia y dos triunfos, ambos a domicilio. El viernes pasado fue en Turquía, con gol de un Mbappé que ya no está porque se lesionó justo al marcar ese tanto. Ahora, ante Bélgica, ha sido Olise, que firmó un golazo.

El del Bayern, referencia ofensiva de una Francia muy práctica, anotó el gol de la victoria en el minuto 88. Y de qué forma. Cogió el balón en su campo en una contra. Empezó a correr, nadie le siguió el ritmo, se plantó en la frontal del área, hizo un quiebro y disparó fuerte para provocar esa pasión de Zidane.

Estaba fresco Olise, porque salió en la segunda parte, como Dembélé. Zidane montó en Bruselas un once un poco raro. Sin Mbappé, ya en Madrid, ni sacó a Dembélé ni a Olise. Sí puso a Camavinga en el centro del campo, que aguantó todo el partido. Correcto encuentro del madridista.

El encuentro era un 0-0 en el que Francia era algo superior, pero sin más. Algo parecido a lo de Turquía, aunque allí los galos marcaron antes. Sí que tiene ocasiones -Doué, por ejemplo, se estrelló contra el larguero-, pero era más un dominio de juego que de ocasiones. Todas las conclusiones las cambió Olise con el golazo ya mencionado y Zidane se va alegre tras los dos primeros partidos. Su celebración, como decimos, fue de éxtasis total.

Tras las dos primeras jornadas del grupo 1 de la Liga A de la Liga de las Naciones, Francia es líder en solitario. Seis puntos de seis, con sólo dos goles a favor, los suficientes, repartidos uno por partido. Máxima eficacia: un gol son tres puntos. Le siguen Bélgica e Italia con tres. Los azzurros por fin se llevaron una alegría al golear a Turquía.

El próximo viernes hay un Francia – Italia en París que, por nombres, es precioso. Otra cosa es cómo están ambos, especialmente Italia. En el banquillo estará un Zidane que se retiró precisamente en un duelo ante Italia, toda una final de un Mundial.