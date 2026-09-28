Marlaska permite a los ultras de Sol trepar a las ventanas de la Comunidad de Madrid y bloquear su puerta

Los ultras acampados en la Puerta del Sol para reclamar soluciones en materia de Vivienda desde el pasado sábado han organizado la noche de este lunes una multitudinaria batucada en plena plaza. Mientras sonaba la música, varios ultras han trepado hasta las ventanas del edificio de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder ver mejor el espectáculo. Al mismo tiempo, cientos de personas bloqueaban la puerta del edificio. Esto ha sido posible ante la falta de efectivos policiales y por la inacción de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, que se ha desentendido de la seguridad en Sol.

No ha sido hasta pasadas las 22:00 horas, cuando ya ha terminado la música y nadie estaba subido a las ventanas, que han aparecido algunos agentes de la Policía Nacional, portando porras y escudos. Los agentes han montado un cordón de seguridad frente a la fachada delantera del edificio para evitar que los presentes en Sol pudieran acercarse a las puertas y volver a trepar a las ventanas. Los policías han aparecido cuando los medios de comunicación ya habían informado de lo sucedido.

La ultraizquierda ha tomado la Puerta del Sol desde el pasado sábado y lleva desde entonces organizando diferentes actividades para los ultras acampados y para cualquiera que quiera unirse. Entre algunas de esas actividades se ha organizado un taller dedicado a informar sobre okupación a aquellos interesados en esta práctica.

La insalubridad también ha aparecido en la acampada. La suciedad y la basura se acumula entre las tiendas de campaña, y la propia organización ha empezado a repartir kits de limpieza e higiene entre los manifestantes. Botellas, desperdicios, porros por el suelo… la basura se expande por el suelo en Sol mientras que muchos de esos kits de limpieza, como ha contado OKDIARIO, no se han estrenado.