Adiós al efectivo en España: el cambio de norma ya es oficial y se puede pagar con Bizum en cualquier tienda

Pagar una compra con el móvil hace tiempo que dejó de ser algo excepcional. En cualquier supermercado, bar, gasolinera o de hecho, cualquier tienda o comercios es de lo más habitual ver a clientes que ni siquiera sacan la cartera cuando llega el momento de pasar por caja. El efectivo continúa utilizándose, pero comparte espacio con tarjetas, teléfonos y relojes inteligentes, que han ganado terreno por una cuestión, sobre todo, de comodidad.

Bizum ha tenido mucho que ver en ese cambio de costumbres en España. Su uso comenzó a extenderse para algo tan sencillo como dividir el dinero de una cena, repartir los gastos de un viaje o enviar unos euros a un familiar. Poco a poco se fueron añadiendo otras posibilidades, entre ellas las compras online, aunque, dar el salto que por fin se ha dado, el de poder pagar con Bizum en tiendas físicas. Algo que ya es posible desde el pasado mes de mayo, aunque sólo por el momento sólo para clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, mientras el resto de entidades se incorporan de manera progresiva.

Así se puede pagar con Bizum en una tienda

El funcionamiento a la hora de pagar con Bizum en las tiendas, obliga al usuario a introducir el número de teléfono del establecimiento cada vez que realiza una compra. Eso convertiría una operación de unos segundos en un proceso mucho menos práctico. Para los pagos presenciales se utiliza la tecnología NFC, presente desde hace años en buena parte de los teléfonos móviles y en los terminales de los comercios.

El cliente puede recurrir a la aplicación de su entidad bancaria o a Bizum Pay, una solución que permite utilizar Bizum desde el monedero del teléfono. A la hora de pagar, el procedimiento se parece al que ya conocen quienes tienen una tarjeta incorporada al móvil ya que se acerca el dispositivo al datáfono y se autoriza la operación. La principal diferencia se encuentra en lo que ocurre detrás de ese gesto. Bizum plantea el pago directamente desde la cuenta bancaria asociada al servicio, utilizando la infraestructura que ha permitido popularizar las transferencias inmediatas entre usuarios.

Conviene hacer una precisión respecto a su llegada a los comercios. Que el servicio esté disponible desde mayo no quiere decir que cualquier establecimiento de España esté obligado a aceptarlo desde ese momento. El comercio y la entidad correspondiente deben tener habilitada esta modalidad de pago, por lo que su presencia irá aumentando conforme avance el despliegue.

Bizum busca hacerse un hueco frente a Visa y Mastercard

Hasta ahora, cuando un cliente pagaba con el móvil en un establecimiento, lo habitual era que detrás de la operación siguiera existiendo una tarjeta bancaria. El teléfono sustituía al plástico, pero el pago continuaba pasando por las redes utilizadas tradicionalmente para este tipo de operaciones. La llegada de Bizum al comercio físico abre una alternativa. El sistema permite realizar el pago desde la cuenta vinculada y reduce la dependencia de los grandes operadores internacionales que llevan años dominando el mercado de las tarjetas, entre ellos Visa y Mastercard.

Para Bizum existe además una ventaja evidente y es que no parte de cero ya que es un servicio que ya saben usar millones de personas en España y lo tienen activado en su banco. Explicar al cliente para qué sirve resulta mucho más sencillo cuando probablemente ya lo utiliza para mandar dinero a sus amigos o familiares.

Los establecimientos también encuentran diferencias respecto a otros medios de pago. Las operaciones se gestionan de manera inmediata, algo que puede facilitar el cobro y la disponibilidad del dinero. Esto no significa que aceptar Bizum resulte gratuito para los negocios sino que lasentidades pueden cobrar una comisión por las operaciones, aunque el sector bancario lo presenta como una alternativa competitiva frente a los sistemas tradicionales de tarjeta.

¿Significa esto el final del dinero en efectivo?

La llegada de Bizum a las tiendas se produce en un momento en el que pagar sin billetes ni monedas resulta cada vez más sencillo. Basta salir de casa con un teléfono para poder realizar buena parte de las compras del día, siempre que el establecimiento disponga de los sistemas necesarios. Eso no supone que España haya eliminado el efectivo. Los billetes y las monedas continúan siendo dinero de curso legal y pueden seguir utilizándose con normalidad dentro de los límites establecidos por la normativa.

Lo que sí cambia es el abanico de posibilidades. Durante años, quien no quería utilizar efectivo dependía prácticamente de una tarjeta. Después llegaron los monederos digitales y ahora Bizum intenta ocupar también ese espacio en el comercio presencial. El movimiento es relevante precisamente por la popularidad que la plataforma ya tiene en España. Lo que comenzó siendo una solución para saldar pequeñas deudas entre particulares ha ido entrando en otros ámbitos hasta llegar al datáfono de las tiendas. De este modo, el móvil suma así otra forma de pagar y el efectivo encuentra un nuevo competidor en uno de los gestos más habituales del día a día.