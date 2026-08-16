La Unión Europea cambia la norma con el dinero en efectivo a partir de 2027: se reduce el límite de pago

El próximo verano de 2027 llega una nueva norma en lo que respecta al uso del dinero en efectivo en la Unión Europea. El Parlamento Europeo aprobó en el pasado 2024 el Reglamento (UE) 2024/1624, que pondrá un límite a las transacciones en metálico para que sea de uso común dentro de los Estados miembros de la UE. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva norma que llega desde el Consejo para combatir el blanqueo de capitales.

El auge de las nuevas tecnologías y la evolución de los smartphones han supuesto toda una revolución en lo que respecta a los métodos de pago en Europa y todo el mundo. Donde antes había billetes y monedas, ahora hay teléfonos móviles y otros dispositivos que utilizan el contactless para pagar sin contacto en cualquier TPV. Incluso las novedades como el pago a través de Bizum han dejado atrás a la tradicional tarjeta de crédito.

A colación del pago en efectivo, desde Bruselas se aprobó hace ahora dos años el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo que pondrá un límite a los pagos en efectivo dentro de los países de los Estados miembros. ¿El motivo? Poder luchar con mejores armas contra el fraude fiscal o el blanqueo de capitales dentro de Europa y conseguir de esta manera que los grandes desembolsos de dinero se realicen por canales que puedan ser trazables.

La Unión Europea y el uso de efectivo

Así que a partir del 10 de julio del año 2027 se obligará a todos los países que forman parte de la Unión Europea a reducir el límite para los pagos en efectivo. A partir de esta fecha, el límite común para todos los territorios será de 10.000 euros cuando las transacciones se realicen dentro del ámbito comercial. Si superan este máximo, se tendrá que hacer vía transferencia bancaria u otros métodos con los que las autoridades puedan seguir el rastro del dinero.

Esta norma, aprobada el pasado año 2024 y que entrará en vigor en 2027, afectará a los países que no tienen fijado límite en lo que respecta al pago de dinero en efectivo, lo que sí sucede en España. En nuestro país, la Ley de lucha contra el fraude fiscal aprobada en el pasado 2021 limita los pagos en efectivo entre los particulares y empresas a 1.000 euros cuando una de las partes actúe como profesional o empresario.

Además, en España la Ley 10/2010, de 28 de abril, también aplica un máximo de efectivo que cualquier persona puede llevar por la calle. Esta cifra asciende a 100.000 euros dentro del territorio nacional y cualquiera que quiera cruzar la frontera no podrá portar más de 10.000 euros, la misma cantidad que ha fijado la Unión Europea para el pago en efectivo dentro de todo el territorio. Todo ello con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.

Así que a partir del próximo 10 de julio de 2027 entra en vigor un nuevo límite para las personas o profesionales que quieran realizar pagos en efectivo en algunos países de la UE.