En plena guerra por captar clientes, los bancos han sacado la artillería pesada del mercado de cuentas: dinero en efectivo por domiciliar la nómina.

En un entorno de alta competencia las entidades necesitan asegurarse la entrada de nuevos clientes. Y en este sentido, la forma de atraerlos es mediante efectivo inmediato, frente a la rentabilidad a largo plazo de una cuenta remunerada.

Si bien, los expertos alertan de que, más que premiar la apertura de una cuenta, los bancos buscan atraer nóminas, recibos, uso de tarjeta y saldo, porque eso eleva el valor del cliente a medio plazo.

La letra pequeña de los regalos en efectivo

Ahora bien, conviene fijarse en la letra pequeña ya que muchas de estas ofertas exigen permanencia, varios requisitos simultáneos o un nivel de vinculación elevado para acceder al incentivo máximo.

Más si cabe, que cada vez hay “menor diferencia” entre los bancos, es decir, que al final son una aplicación móvil que funciona muy similar independientemente de la entidad.

Otro factor que puede estar influyendo en este aumento de los incentivos es que las entidades buscan un público más joven y con estas ofertas les suelen atraer. Normalmente son un grupo que suelen tener menos ahorros para aprovechar ofertas más centradas en la remuneración de los mismos.

Los analistas también señalan que este fenómeno va a ir a más, ya que es muy habitual en el sector que los bancos copien los movimientos de la competencia y mejoren sus promociones o añadan nuevos incentivos con los que atraer clientes.

De hecho, hace unos años los regalos en efectivo apenas llegaban a los 300 euros en su mayoría.

En las últimas semanas, y con la expectativa de una subida de tipos, al menos 10 bancos pagan desde 500 euros y hasta 1.000 euros reservados a los nuevos clientes o a los que domicilien por primera vez su nómina.

Por ahora, el que más dinero regala es BBVA con 1.200 euros. Concretamente, la entidad entrega hasta 100 euros por usar una tarjeta, hasta 100 euros por domiciliar los recibos y hasta 400 euros adicionales por ingresar una nómina o pensión superior a 800 euros.

Además, los clientes que mantengan un saldo de 20.000 euros el primer año pueden duplicar el incentivo que hayan conseguido, es decir, sumar hasta 600 euros extras.

Unicaja, se mantiene en lo alto de la lista y paga hasta 900 euros a los nuevos clientes que contraten su cuenta digital.

Pueden llevarse hasta 450 euros por domiciliar una nómina o una pensión, hasta 250 euros si mantienen un saldo de 20.000 euros en la cuenta y hasta 200 euros extras por domiciliar los recibos.

Bancos que pagan por la nómina

Por su parte, Deutsche Bank, Abanca y Globalcaja regalan hasta 500 euros. Kutxabank entrega hasta 600 y Cajamar, hasta 750 euros. Banco Sabadell sube la apuesta hasta los 780 euros.

También los nuevos clientes de ING recibirán un incentivo de 400 euros si contratan una Cuenta Nómina y una Cuenta Naranja, reciban un ingreso recurrente de al menos 700 euros al mes y lo mantengan durante doce meses y activen Bizum.

Si bien estos incentivos no son eternos, la de BBVA expira el 20 de mayo; la de ABANCA e ING el 31 de abril y la de Unicaja a finales de junio.