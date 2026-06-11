Ya hay fecha confirmada: el día que los jubilados van a cobrar la paga extra de verano 2026, según su banco

La paga extra de verano de 2026 ya ha fijado las fechas en el calendario. Muchos pensionistas españoles cobrarán este mes una doble mensualidad al recibir al mismo tiempo la pensión ordinaria y la paga extraordinaria de verano, uno de los ingresos más esperados del año. La Seguridad Social realiza de forma oficial el abono entre los primeros días de julio, aunque la mayoría de los bancos volverán a adelantar el pago a los últimos días de junio. La cuantía de esta paga extraordinaria equivale, con carácter general, a una mensualidad completa de la pensión que percibe cada beneficiario, por lo que muchos jubilados verán duplicado el importe habitual ingresado en su cuenta bancaria.

¿Qué día cobrarán la paga extra?

Las fechas previstas por las principales entidades financieras para que los jubilados se hagan con el cobro de la paga extra este verano son las siguientes:

Bankinter : 22 de junio.

: 22 de junio. Unicaja : 22 de junio.

: 22 de junio. Caixabank : 24 de junio.

: 24 de junio. Banco Santander : 24 de junio.

: 24 de junio. BBVA : 25 de junio.

: 25 de junio. Banco Sabadell : 25 de junio.

: 25 de junio. ING : 25 de junio.

: 25 de junio. Ibercaja : 25 de junio.

: 25 de junio. Kutxabank : 25 de junio.

: 25 de junio. Abanca : 25 de junio.

: 25 de junio. Cajamar : 25 de junio.

: 25 de junio. Caja Rural: 25 de junio.

¿Por qué los bancos adelantan los pagos?

La normativa concluye que las pensiones deben abonarse a mes vencido, por lo que la Seguridad Social realiza las tranferencias entre el 1 y el 4 de julio de 2026. A pesar de esto, las entidades financieras suelen anticipar el ingreso utilizando fondos propios una vez reciben la información de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto se ha convertido en una de las principales estrategias de fidelizacion bancaria para los pensionistas clientes de estos bancos, que pueden disponer del dinero varios días antes de la fecha oficial.

Los que tienen derecho a recibir esta paga

La paga extraordinaria de verano se ajusta a la mayoría de las pensiones contributivas del sistema español. Aunque existen algunas excepciones como prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, que suelen tener las pagas extras prorrateadas durante todo el año.

El dinero que recibirán

El dinero que recibirán con la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria. Por ello, los que reciban la pensión media de jubilación recibirán una cantidad similar a la de su prestación habitual, mientras que los beneficiarios de la pensión máxima podrán superar los 6.700 euros brutos al sumar la mensualidad ordinaria y la extraordinaria en un único ingreso.

La clave de esta paga

La llegada de la paga extra de verano configura un importante alivio económico para millones de jubilados en España. El ingreso doble coincide con el inicio de la temporada estival, una época en la que aumentan los gastos relacionados con viajes, ocio y actividades familiares. Por lo tanto, las fechas de cobro se convierten en una de las consultas más frecuentes entre los pensionistas cada mes de junio.