La economía aprieta: la mitad de los españoles recortará o cancelará sus vacaciones este verano, según un estudio

La subida de precios continúa pasando factura a los hogares españoles. La inflación y el aumento del coste de vida condicionan cada vez más las decisiones de consumo y ocio, llegando a afectar directamente a los planes vacacionales de este verano. Según el estudio del Observatorio de Salud Financiera en España publicado por SumUp, expone que cerca de la mitad de los españoles no viajará o reducirá su presupuesto vacacional debido a su situación económica.

Esto muestra una creciente preocupación por la estabilidad financiera de las familias. Además, sólo el 38% de los ciudadanos asegura sentirse financieramente seguro en la actualidad, mientras que el 41% reconoce haber aplazado durante el último año gastos importantes como viajes, la compra de una vivienda, salidas de ocio o incluso visitas médicas por motivos económicos.

El coste frena los viajes

Las vacaciones se han convertido en el foco clave del ajuste presupuestario de los hogares. El estudio elaborado por YouGov y publicado por SumUp revela que el 18% de los españoles no podrá permitirse viajar este verano por motivos económicos, una cifra que asciende al 21% entre los mayores de 55 años. Además, el 35% de los encuestados asegura que reducirá el presupuesto destinado a sus vacaciones o acortará la duración de su estancia para adaptarse a su situación financiera. Por ello, los datos muestran cómo la incertidumbre económica está obligando a millones de personas a replantear sus planes estivales.

La preocupación de los españoles

La subida de precios sigue siendo la principal preocupación económica para el 78% de los españoles, especialmente en gastos básicos como alimentación y transporte. Además, el 57% señala que el alquiler, las facturas y otros pagos necesarios afectan a su economía. Por otro lado, el ahorro también genera incertidumbre: el 56% teme no estar guardando suficiente dinero para el futuro y el 55% se preocupa por no disponer de fondos para afrontar imprevistos.

Vacaciones con más control de gasto

Ante este contexto, los consumidores optan por una mayor planificación financiera. El 21% de los españoles ya ahorra para sus vacaciones y prepara sus presupuestos previos. Aunque el porcentaje asciende al 30% entre los jóvenes de 18 a 24 años. Durante los viajes, el control continúa ya que el 27 % revisa a diario sus gastos y uno de cada cuatro fija sus límites de gasto antes de salir.

Finanzas digitales e inteligencia artificial

La gestión financiera digital sigue creciendo. Los que utilizan aplicaciones o servicios digitales para controlar su dinero corresponden al 80% de los españoles y el 53% emplea vacaciones de banca digital para gestionar sus cuentas. Además, la inteligencia artificial gana terreno ya que más de un tercio confiaría en una plataforma basada en IA para gestionar sus finanzas.

Un verano más prudente

Este estudio lanzado por SumUp refleja un cambio en los hábitos de consumo. La inflación, el aumento del coste de vida y las dificultades para ahorrar están llevando a muchos españoles a planificar más sus gustos y mantener un mayor control financiero durante el verano.