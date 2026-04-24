El sobreconsumo en España se dispara: el 60% de los ciudadanos compra tecnología y productos que no necesita

El panorama social y económico actual ha transformado drásticamente nuestras decisiones de compra. Según los datos de la VI edición de «La Red del Cambio», un informe anual elaborado por Wallapop, el sobreconsumo en España se ha consolidado como una práctica habitual: el 56% de los españoles admite comprar productos sin tener una necesidad concreta. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se cruza con la realidad financiera de los hogares, donde el 55% de la población reconoce que su salario no es suficiente para cubrir gastos o ahorrar.

La psicología detrás del carrito: estrés y autopremio

El actual modelo de consumo no es un fenómeno aislado, sino la respuesta a un ecosistema diseñado para la inmediatez y la falta de reflexión. La salud mental juega un papel determinante en este comportamiento. Según el análisis, el 70% de los españoles recurre a la compra como una forma de «autopremio» ante situaciones de estrés o frustración.

Además de las tensiones emocionales, existen otros factores que incitan al gasto no planificado:

Momentos de aburrimiento: el 53% de los encuestados compra simplemente para pasar el rato.

Influencia de promociones: las ofertas y descuentos condicionan al 92% de los consumidores.

Efecto de las tendencias: el 52% se siente incitado a comprar para seguir las modas actuales. Curiosamente, este impulso rara vez genera una satisfacción duradera. El 60% de los compradores no experimenta ninguna sensación especial tras una compra no planificada, mientras que un 16% llega a sentir angustia .

El papel de las redes sociales y las plataformas «ultra-fast»

Las herramientas digitales han acelerado el sobreconsumo en España. Las redes sociales ya condicionan las decisiones de compra del 44% de los españoles, una cifra que se dispara hasta el 75% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años.

Factor de influencia Impacto en población general Impacto en jóvenes (18-24) Redes sociales 44% 75% Plataformas de consumo ultrarrápido 78% 95%

El uso de plataformas de consumo ultrarrápido es ya una norma. El 78% de los ciudadanos las ha utilizado en el último año. Sin embargo, la eficiencia de estas compras es cuestionable: más de la mitad de los productos adquiridos en estas plataformas (55%) terminan desechados o almacenados sin uso, quedando fuera de cualquier lógica de economía circular.

Consecuencias económicas y ambientales

El impacto en el bolsillo es evidente. Cerca del 40% del gasto medio de los españoles se destina a productos no esenciales. De hecho, uno de cada cuatro artículos comprados en el último año apenas se utiliza de forma habitual.

Ante este escenario, la segunda mano emerge como una válvula de escape. No solo permite liberar espacio en el hogar, el 60% de los españoles confiesa acumular objetos que no usa, sino que supone un alivio financiero. De media, una persona puede generar 1.112 euros adicionales al año mediante la compraventa de artículos reutilizados.

Desde la perspectiva ecológica, el cambio de hábito es notable. En 2025, la comunidad de Wallapop evitó la emisión de 473.000 toneladas de CO2 al preferir productos de segunda mano, lo que equivale a eliminar el tráfico de una ciudad como Barcelona durante siete meses.