NAVEE NT5 Max, un patinete eléctrico todoterreno cómodo, potente y con mucho carácter

Aquí no estamos ante un patinete de pensado para plegarlo constantemente, subirlo por escaleras o combinarlo cada día con metro y autobús. El NAVEE NT5 Max está hecho para quien busca algo más contundente, un vehículo estable, cómodo, potente y con capacidad real para moverse con soltura tanto por asfalto como por caminos. Y en ese terreno, precisamente, es donde más brilla.

Después de probarlo durante varios días en ciudad, caminos de tierra, zonas con grava y tramos más irregulares, la sensación que me deja es que el NAVEE NT5 Max es un patinete eléctrico muy fácil de conducir, más cómodo de lo que parece a simple vista y con una suspensión que marca la diferencia. Eso sí, conviene tenerlo claro desde el principio:,no es un modelo para todo el mundo. Lo es por su porte, su tamaño y su peso, que lo colocan en una categoría distinta a la de los patinetes urbanos ligeros.

Hay patinetes eléctricos pensados para moverse por la ciudad sin llamar demasiado la atención. Y luego está el NAVEE NT5 Max , que va aparte. Es grande, tiene presencia, monta ruedas trail, doble suspensión y una estética casi de vehículo de aventura. No intenta ser el patinete más discreto ni el más fácil de cargar con una mano. Desea ofrecer comodidad, estabilidad y solvencia cuando el asfalto deja de ser perfecto. Y, por supuesto, homologación para circular legalmente por España.

Así es el NAVEE NT5 Max

El NAVEE NT5 Max apuesta por una construcción contundente. No es el típico patinete que coges con una mano, subes fácilmente a un tercer piso y guardas en cualquier rincón. Aquí hablamos de un modelo grande, con una plataforma amplia, ruedas tubeless de 10,5 pulgadas, suspensión delantera y trasera, frenos de disco y una potencia máxima de 1600 W. Cuenta con batería de 46,8 V y 12 Ah, autonomía máxima de hasta 85 km en condiciones concretas de prueba, peso de 34 kg y carga máxima de 150 kg.

Esa cifra de peso ya anticipa algo importante, no es un patinete para todo el mundo. No lo digo como algo negativo, sino como una cuestión práctica. Si buscas un patinete ligero para subir cómodamente a casa, subir muchas escaleras o moverlo constantemente plegado, probablemente no sea el modelo más adecuado. El NAVEE NT5 Max va por otro camino. Es un patinete para quien quiere estabilidad, comodidad, potencia y capacidad para moverse con seguridad más allá del carril bici perfecto.

En persona transmite sensación de solidez. La plataforma es ancha, el manillar queda bien plantado y los neumáticos tienen un dibujo que deja claro que no se conforma con circular sólo por asfalto liso. Es un patinete con porte, y eso se nota tanto parado como en marcha.

Muy fácil de conducir pese a su tamaño

Una de las cosas que más me ha gustado es que, pese a su volumen, el NAVEE NT5 Max resulta sorprendentemente fácil de conducir. Al principio puede parecer aparatoso, sobre todo si vienes de un patinete urbano más compacto, pero esa impresión desaparece rápido. En cuanto arrancas, la estabilidad juega claramente a su favor.

La postura de conducción es cómoda, la plataforma permite colocar bien los pies y el manillar ofrece una buena sensación de control. No es nervioso ni brusco. Tiene ese punto de patinete grande que te da confianza, especialmente cuando el terreno no está perfecto. En ciudad se mueve con soltura, pero donde más sentido le he encontrado es en recorridos mixtos, calles, caminos, zonas de tierra compacta, entradas con grava o tramos algo bacheados.

También ayuda mucho el tacto general de los mandos. El acelerador está bien colocado, los botones quedan a mano y la pantalla se ve integrada en una zona superior con un diseño bastante moderno. Los intermitentes en los extremos del manillar y el sistema de iluminación completan un conjunto que se siente más serio que el de muchos patinetes convencionales.

La suspensión es una de sus grandes virtudes

Si tuviera que quedarme con uno de los puntos fuertes del NAVEE NT5 Max, sería la suspensión. Es uno de esos elementos que marcan la diferencia en el uso real. NAVEE ofrece 40 mm de recorrido tanto delante como detrás, y en la práctica se nota muchísimo.

En patinetes eléctricos, una mala suspensión o la ausencia de ella puede convertir cualquier trayecto en algo incómodo. Aquí ocurre lo contrario, filtra muy bien las irregularidades, reduce los golpes secos y hace que puedas circular por superficies más castigadas sin ir sufriendo todo el tiempo. En caminos de tierra o grava se agradece especialmente, porque el patinete mantiene mejor la compostura y transmite más seguridad.

Esto no significa que sea una moto de campo ni que esté pensado para hacer el bruto. Como patinete todoterreno para un uso realista, cumple muy bien. Puedes salir del asfalto, pasar por caminos rurales, moverte por zonas con firme irregular y seguir teniendo una conducción bastante cómoda. Esa capacidad amplía mucho el tipo de recorridos que puedes hacer con él.

Un patinete con alma todoterreno

La palabra “todoterreno” a veces se usa demasiado rápido, pero en este caso tiene sentido. El NAVEE NT5 Max no se limita a montar ruedas grandes para aparentar. El conjunto formado por neumáticos de 10,5 pulgadas, doble suspensión, frenos de disco, plataforma amplia y estructura robusta hace que el patinete se sienta preparado para algo más que trayectos urbanos sencillos.

En caminos de campo, el agarre de los neumáticos da bastante confianza. El dibujo ayuda sobre tierra y grava, y la suspensión evita que cada pequeña piedra acabe en tus brazos. Además, al ser un patinete con bastante empaque, no da la sensación de ir vendido ni de jugársela cuando el terreno cambia. Esa es una diferencia clara frente a modelos más ligeros, que pueden ser más cómodos de transportar, pero mucho menos agradables cuando el suelo se complica.

También me ha gustado la iluminación. El faro delantero tiene buena presencia, la luz trasera es visible y los intermitentes integrados en los puños son un detalle muy útil. En un patinete de este tamaño, que invita a recorridos más largos y variados, la visibilidad es especialmente importante.

Potencia y autonomía con una idea clara

El NAVEE NT5 Max ofrece una potencia nominal de 700 W y una potencia máxima de 1600 W, con capacidad para afrontar pendientes de hasta el 28%, siempre según los datos del fabricante. En el uso diario, más allá de las cifras, lo que se percibe es que tiene fuerza de sobra para moverse con soltura y no quedarse corto en subidas o terrenos menos favorables.

La autonomía máxima anunciada es de hasta 85 km, aunque conviene matizar este punto, como siempre ocurre en patinetes eléctricos. Esa cifra depende de condiciones muy concretas: carga, temperatura, velocidad, modo de conducción, pendientes y tipo de terreno. La autonomía máxima se mide con carga completa, usuario de 75 kg, 25 ºC y velocidad constante de 15 km/h. Por tanto, en un uso realista, especialmente si se aprovecha su perfil todoterreno, lo normal será obtener menos.

Aun así, la batería de 561,6 Wh permite plantearlo como un patinete para recorridos largos, no sólo para desplazamientos cortos. Y eso encaja con su filosofía: no es un patinete de “última milla” puro, sino un vehículo de movilidad personal pensado para disfrutar más del trayecto.

Una app útil que no complica la experiencia

El NAVEE NT5 Max también se apoya en una aplicación móvil que aporta valor en el día a día, aunque lo mejor es que no convierte el uso del patinete en algo dependiente del teléfono. La app permite consultar datos básicos como la batería, la autonomía estimada o el historial de conducción, además de ajustar algunos parámetros que sí pueden cambiar la experiencia de uso.

Entre las opciones más interesantes está la posibilidad de regular la recuperación de energía, algo que permite adaptar la retención del patinete al gusto de cada usuario. También se pueden gestionar funciones relacionadas con la iluminación, los intermitentes, el sonido de aviso, el bloqueo por Bluetooth o el TCS antideslizamiento. Son ajustes que quizá no vas a tocar todos los días, pero se agradece tenerlos a mano.

Otro punto importante es la localización. El NT5 Max cuenta con compatibilidad con Apple Find My, una función especialmente útil en un patinete de este tamaño y precio. No sustituye a un buen candado ni a las precauciones básicas, pero sí añade una capa extra de tranquilidad si lo dejas aparcado o quieres tenerlo controlado desde el móvil.

En mi caso, me parece una app bien planteada porque aporta valor. La usas para configurar el patinete, revisar información o activar funciones concretas, pero después la conducción sigue siendo lo principal. Y eso encaja muy bien con la filosofía del NAVEE NT5 Max, mucha tecnología, sí, pero puesta al servicio de una experiencia cómoda, estable y sencilla.

Lo mejor y lo que debes tener en cuenta

Lo mejor del NAVEE NT5 Max es que resulta muy cómodo y estable. Se conduce con facilidad, transmite seguridad y la suspensión marca una diferencia enorme. También me parece un acierto su enfoque todoterreno, porque no se queda en una simple cuestión estética. Es un patinete que invita a salir del asfalto y que se siente preparado para ello.

Ahora bien, hay que tener claro lo que se compra. Su porte es una virtud para circular, pero puede ser un inconveniente para transportarlo. Sus 34 kg no son poca cosa. Plegado ocupa menos, pero sigue siendo un patinete grande. Por eso no lo recomendaría a quien necesite cargarlo a diario, guardarlo en espacios muy pequeños o combinarlo constantemente con tren, metro o autobús.

El NAVEE NT5 Max tiene más sentido para quien busca un patinete potente, cómodo, estable y capaz de afrontar distintos terrenos. También para quien vive en una zona con caminos, urbanizaciones, carreteras secundarias o recorridos mixtos donde un patinete urbano convencional se queda corto.

Mi lectura final

Lo que ha hecho la marca pariendo este NAVEE NT5 Max es un trabajo muy completo, especialmente si lo que buscas es comodidad y seguridad fuera del asfalto. Su suspensión es excelente para el día a día, la conducción es sencilla pese a su tamaño y el conjunto transmite una sensación de solidez muy superior a la de modelos más pequeños.

No es un patinete para todo el mundo, y eso conviene decirlo claramente. Su tamaño y peso hacen que no sea la mejor opción para quien prioriza ligereza o transporte frecuente a mano. Pero si buscas un patinete con presencia, cómodo, estable y verdaderamente preparado para moverse por distintos terrenos, el NAVEE NT5 Max es una propuesta muy convincente. Tiene un precio de 699 euros.