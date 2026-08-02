El móvil se apaga con batería aún sin agotar: estas son las causas y sus soluciones

Que el móvil se apaga con batería restante es uno de los fallos que más desconcierta a los usuarios, porque el indicador marca un 20% o un 30% justo antes del apagón. No es un fallo aleatorio ni, casi nunca, una avería grave. Suele tener una explicación concreta, y en la mayoría de los casos tiene solución sin pasar por el servicio técnico.

Por qué el porcentaje de batería miente

El número que aparece en la pantalla no es una medida directa de la energía que queda dentro de la celda. Es una estimación que calcula el software a partir del voltaje y de un modelo matemático del comportamiento de esa batería en concreto. Con el tiempo, ese modelo se desajusta. La batería sigue teniendo carga real, pero el sistema calcula mal cuánta le queda, y el desfase entre lo que marca la pantalla y lo que hay disponible de verdad provoca el apagón repentino.

La caída de voltaje bajo demanda

Las baterías de iones de litio pierden capacidad con los ciclos de carga, y también aumenta su resistencia interna. Eso significa que les cuesta más entregar energía de forma estable cuando el procesador pide un pico de potencia, algo típico al abrir la cámara, lanzar un videojuego exigente o iniciar una videollamada. En una batería desgastada, ese pico hace que el voltaje caiga por debajo del mínimo que necesita el chip para funcionar, y el teléfono se apaga como medida de protección aunque en el indicador quedara un margen razonable.

El frío también apaga el teléfono

La temperatura afecta a la química interna de la batería. Por ejemplo, con frío, la reacción química que genera la corriente se ralentiza, la resistencia interna sube y el voltaje cae con más facilidad bajo carga. Es el motivo por el que algunos móviles se apagan en la calle en invierno y, al entrar en un sitio templado, vuelven a encenderse con el mismo porcentaje que marcaban antes. El calor extremo genera el problema contrario, con el sistema forzando un apagado para evitar daños en los componentes.

Cuándo el problema no es la batería

No todos los apagones con batería vienen del hardware. Un fallo en una actualización, una app que consume recursos de forma descontrolada o un proceso del sistema que se cuelga pueden provocar reinicios o apagados que parecen un problema energético sin serlo. La forma de distinguirlo pasa por observar el patrón, porque si el apagón coincide siempre con la misma app o con el mismo rango de batería, apunta a la celda, mientras que si ocurre de forma más errática, conviene revisar primero el software antes de dar por hecho que la batería está agotada.

Qué hacer si el móvil se apaga con batería de forma repetida

La primera medida es actualizar el sistema operativo, porque los fabricantes ajustan de forma periódica los algoritmos que calculan el porcentaje restante. Después ayuda dejar que el teléfono se descargue hasta apagarse solo y cargarlo de un tirón hasta el 100%, un proceso que sirve para recalibrar la lectura del software, aunque no repara una batería físicamente desgastada. Android e iOS incluyen menús de estado de batería que muestran su capacidad respecto a la original, y una cifra por debajo del 80% suele coincidir con la aparición de estos apagones.

Si el problema persiste después de calibrar y actualizar, la causa más probable es una batería que ha llegado al final de su vida útil, y la sustitución en un servicio técnico oficial resuelve el fallo de raíz.