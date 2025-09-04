Desde que desactivé esta función de mi móvil la batería me dura días

En plena era digital, dependemos de nuestro teléfono para prácticamente todo: estar en contacto con nuestros amigos, escuchar música, hacer fotos, responder correos electrónicos… Según un estudio realizado por Electronics Hub, los españoles utilizamos el móvil alrededor de 5 horas y 45 minutos al día, y uno de los factores que más nos preocupa es la duración de la batería. Aunque en los últimos años los fabricantes han aumentado la capacidad y eficiencia energética, parece que nunca es suficiente. Sin embargo, existen algunos ajustes poco conocidos que, cuando los desactivamos, pueden aumentar considerablemente la autonomía del teléfono, como esta función de la que advierten los expertos.

Para optimizar la batería, lo primero es saber cuáles son los procesos que más energía requieren. Debemos ir a «Configuración» y «Batería» para saber el consumo de cada función y aplicación. Generalmente, las que más batería consumen son las actualizaciones automáticas, el Bluetooth, el GPS y el brillo automático. Mientras no las utilicemos, lo mejor es desactivarlas para reducir el gasto energético.

La función que más batería consume sin que lo notes

De todos los procesos que funcionan en segundo plano, la actualización automática de aplicaciones y sincronización continua es uno de los que más energía requiere. Esta función se ejecuta incluso cuando el dispositivo está en reposo, así que conviene desactivarla. No se trata de limitar el funcionamiento del dispositivo ni de apagarlo, sino de controlar cuáles son los procesos que se ejecutan de manera automática.

Más allá del ahorro energético, desactivar esta función alarga la vida útil de la batería y mejora el rendimiento general del sistema por una razón muy simple: como se reduce la actividad en segundo plano, el teléfono genera menos calor, y se evita un desgaste prematuro.

Ajustes recomendados

Una de las principales recomendaciones de los expertos es desactivar la actualización de las aplicaciones en segundo plano.

Asimismo, es recomendable activar el GPS sólo cuando se necesita, ya que es una de las funciones que más batería consumen.

En cuanto al brillo de la pantalla, utilizar el brillo automático o reducirlo manualmente puede alargar la vida de la batería.

La mayoría de los dispositivos actuales incluyen modos que reducen automáticamente la actividad en segundo plano.

Mitos sobre la duración de la batería

Existen muchas ideas erróneas muy extendidas sobre la batería de los teléfonos móviles. Uno de los mitos más habituales es la necesidad de apagar el teléfono por la noche para que «descanse». Sin embargo, los dispositivos actuales, tanto Android como en iOS, cuando entran en reposo, reducen drásticamente la actividad del procesador, al tiempo que desactivan los procesos innecesarios y limitan las conexiones de red.

Es más, algunos expertos advierten de que apagar el móvil por la noche puede incluso ser contraproducente. Cada vez que el dispositivo se reinicia, el sistema operativo y las aplicaciones esenciales requieren un arranque completo, lo que implica un pico de consumo energético inicial. Si se apaga el teléfono todas las noches y se enciende por la mañana, este proceso repetido en el tiempo puede, en algunos casos, consumir más energía que mantener el móvil encendido en reposo.

Consejos adicionales

Uno de los errores más habituales es esperar a que la batería llegue a 0 antes de poner el móvil a cargar. Los fabricantes señalan que lo mejor es mantener la batería entre el 20 % y el 80 %.

Mantener el sistema operativo actualizado es otro factor fundamental. Cada actualización incluye mejoras en eficiencia energética, corrección de errores y optimizaciones del sistema.

Las aplicaciones que permanecen instaladas pero inactivas también afectan a la duración de la batería. Por lo tanto, es recomendable revisar cada cierto tiempo las apps instaladas y eliminar aquellas que no se usan.

Uso del teléfono móvil en España

«El uso del teléfono móvil en España ha crecido exponencialmente en la última década, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la comunicación, educación, el entretenimiento y el trabajo. Desde edades tempranas, forman parte del día a día de los ciudadanos, con un acceso casi universal en la adolescencia. Un reciente estudio de TBS-Education Barcelona titulado «Móviles en España 2025. Penetración, uso infantil y gestión sostenible» revela que el 70% de los niños de entre 10 y 15 años en España ya tiene un teléfono móvil, con una cifra que asciende al 96% en adolescentes de 15 años. Este dato confirma la plena integración de los dispositivos en la vida cotidiana de los menores, con importantes implicaciones para la educación, la salud, el ocio y la seguridad digital. El tamaño de la ciudad también incide en la penetración del móvil, con un mayor porcentaje en las ciudades con menos población 72% frente a las ciudades con poblaciones de más de 100.000 habitantes llegando al 65%. El informe, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), analiza la penetración, el uso infantil y la gestión sostenible de los dispositivos móviles en España y sus comunidades autónomas», recoge TBS Education.